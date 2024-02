Waloryzacja ważnego świadczenia! To prawie 4000 zł

Szok! Ceny dół o 96 proc. w Biedronce. Tylko do soboty

Świadczenie wspierające – jaka wysokość na 1 stycznia 2024

Świadczenie wspierające występuje w ramach kilku progów. Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotówek:

635 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty

953 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów

1271 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty

1906 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów

2859 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty

3495 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Świadczenie wspierające – jaka wysokość od marca 2024

Od 1 marca 2024 r. renta socjalna wzrośnie do kwoty 1780,96 zł. Z tego powodu wzrośnie również świadczenie wspierające. Kwoty w zaokrągleniu do pełnych złotówek:

712 zł – 40 proc. renty socjalnej: 70 – 74 punkty

1069 zł – 60 proc. renty socjalnej: 75 – 79 punktów

1425 zł – 80 proc. renty socjalnej: 80 – 84 punkty

2137 zł – 120 proc. renty socjalnej: 85 – 89 punktów

3206 zł – 180 proc. renty socjalnej: 90 – 94 punkty

3918 zł – 220 proc. renty socjalnej: 95 – 100 punktów

Świadczenie wspierające – dla kogo? Jak złożyć wniosek?

Świadczenie wspierające przysługuje osobom pełnoletnim z niepełnosprawnością. W przypadku niepełnoletnich z niepełnosprawnością, prawny opiekun może jednak uzyskać świadczenie pielęgnacyjne.

Świadczenie nie przysługuje osobom znajdującym się pod opieką specjalistycznych placówek leczniczych takich jak zakład pielęgnacyjno-opiekuńczy lub dom pomocy społecznej.

Świadczenie wspierające to zakres ZUS-u. Wymagane jest złożenie wniosku, tzn. ZUS nie działa w tym zakresie z urzędu.

Wniosek o wydanie decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia składa się do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności. Wniosek może mieć formę papierową lub elektroniczną. Po uzyskaniu decyzji ustalającej poziom potrzeby wsparcia, należy złożyć elektroniczny wniosek do ZUS.

