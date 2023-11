Ważna zmiana dla klientów dużego banku. Zbliża się termin

Kogo to dotyczy?

Jak bank Millenium poinformuje o nowym adresie do logowania?

Bank Millennium podaje, że o nowym adresie poinformuje wyłącznie w kanałach banku.

Zmiana linku do logowania w banku jest okazją dla oszustów

Cyberprzestępcy na pewno wiedzą, że bank zmienia link do logowania. Gdyby ktoś dał się nabrać np. na mail lub sms, to mógłby wejść na stronę rzekomo należącą do banku i ujawnić oszustom dane umożliwiające wyczyszczenie konta.

Jakie elementy dla klientów banku Millenium pozostaną bez zmian?

Bank Millenium informuje, że kolejne etapy logowania pozostaną takie same. Nie zmieni się również adres strony głównej banku oraz kody/hasła dostępu. Należy zwrócić szczególną uwagę na poprawność adresu linku – każda literówka to potencjalna sztuczka hakerów próbujących wyłudzić dane i wyczyścić konto.

