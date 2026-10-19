Rewolucja w 800 plus. Rząd chce znieść coroczne wnioski

Na najbliższym posiedzeniu rząd Donalda Tuska zajmie się projektem, który może być prawdziwą rewolucją dla milionów rodzin w Polsce. Chodzi o uproszczenie zasad przyznawania popularnego świadczenia wychowawczego. Jeśli przepisy wejdą w życie, skończy się coroczne zamieszanie ze składaniem dokumentów.

Regulacja przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zakłada, że prawo do świadczenia 800 plus będzie odnawiane automatycznie na kolejne okresy, bez konieczności składania co roku nowego wniosku. Oznacza to, że jeśli sytuacja rodzinna się nie zmienia, pieniądze będą przyznawane na podstawie danych, które rodzice lub opiekunowie podali wcześniej.

Oczywiście, możliwość aktualizacji danych pozostanie. Jeśli w rodzinie coś się zmieni – na przykład status zawodowy rodzica lub adres zamieszkania – będzie można to zgłosić. Konieczność złożenia wniosku wciąż będzie dotyczyć osób, które ubiegają się o świadczenie po raz pierwszy, na przykład po urodzeniu dziecka lub po powrocie z zagranicy. Zmiany mają wejść w życie od okresu świadczeniowego na lata 2027-2028, który rozpocznie się 1 czerwca 2027 roku.

Ulga dla przedsiębiorców. Kiedy wejdą w życie kary za błędy w KSeF?

Kolejny ważny punkt wtorkowych obrad to ulga dla przedsiębiorców. Chodzi o odroczenie kar za błędy związane z obowiązkowym fakturowaniem w Krajowym Systemie e-Faktur. Pierwotnie sankcje miały zacząć obowiązywać od 1 stycznia 2027 roku, co budziło spore obawy w świecie biznesu.

Projekt nowelizacji ustawy o podatku od towarów i usług, przygotowany przez Ministerstwo Finansów, przesuwa o rok termin wejścia w życie kar za błędy w Krajowym Systemie e-Faktur (KSeF). Nowa data to 1 stycznia 2028 roku. Jak czytamy w uzasadnieniu, dodatkowy czas ma pozwolić na lepsze dostosowanie się podatników do nowego systemu. Skorzystają na tym zwłaszcza mniejsze firmy, które do końca 2026 roku mogą jeszcze wystawiać faktury papierowe lub elektroniczne poza systemem, o ile ich miesięczna sprzedaż nie przekracza 10 tys. zł.

Co jeszcze na posiedzeniu rządu? Podwyżki dla nauczycieli i nowe obowiązki firm

Na tym nie koniec planowanych zmian. Rząd zajmie się też kilkoma innymi, istotnymi kwestiami.

Wyższe pensje dla nauczycieli . Ministerstwo Edukacji Narodowej chce podnieść wskaźnik do obliczania średniego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących. Projekt MEN zakłada podniesienie wskaźnika dla nauczycieli początkujących, co zagwarantuje im w 2027 roku waloryzację pensji o 3 proc., czyli tyle samo, ile otrzymają nauczyciele na wyższych stopniach awansu.

. Ministerstwo Edukacji Narodowej chce podnieść wskaźnik do obliczania średniego wynagrodzenia dla nauczycieli początkujących. Projekt MEN zakłada podniesienie wskaźnika dla nauczycieli początkujących, co zagwarantuje im w 2027 roku waloryzację pensji o 3 proc., czyli tyle samo, ile otrzymają nauczyciele na wyższych stopniach awansu. Nowe zasady dla elektroodpadów . Rząd chce wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W praktyce oznacza to, że firmy wprowadzające na rynek np. panele fotowoltaiczne czy sprzęt AGD będą musiały zorganizować i sfinansować zbiórkę oraz przetwarzanie elektrośmieci.

. Rząd chce wdrożyć unijną dyrektywę dotyczącą zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W praktyce oznacza to, że firmy wprowadzające na rynek np. panele fotowoltaiczne czy sprzęt AGD będą musiały zorganizować i sfinansować zbiórkę oraz przetwarzanie elektrośmieci. Mniej raportów ESG. Planowana jest też zmiana w ustawie o rachunkowości, która ograniczy grupę firm zobowiązanych do przygotowywania raportów zrównoważonego rozwoju. Obowiązek ma dotyczyć tylko największych podmiotów, zatrudniających powyżej 1000 pracowników i z przychodami przekraczającymi 1,9 mld zł. Firmy będą mogły też łatwiej pominąć w raportach informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.

Odebrać 800 plus NIEPRACUJĄCYM Polakom? Po co NIEROBOM Dawać? A co dzieci są winne?! - Komentery