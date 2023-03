Ważny komunikat MF. Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym ułatwi życie podatnikom

Stopy procentowe pozostały bez zmian. Co to oznacza dla kredytobiorców?

Nowa usługa w e-PIT

15 lutego rozpoczął się okres rozliczeń PIT za 2022 rok, który potrwa do 2 maja br. Dostęp do usługi Twój e-PIT możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) na stronie podatki.gov.pl. Zalogować można się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną, aplikację mObywatel lub podając dane podatkowe.

Jak poinformowało w komunikacie Ministerstwo Finansów, podatnicy zobaczą na swoich kontach w e-Urzędzie Skarbowym deklaracje, "które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe".

Zostały im udostępnione deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami. Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować. W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.

Resort przekazał, że podatnicy mogą podejrzeć deklarację złożoną elektronicznie, pobrać ją w postaci pliku xml i wydrukować w formacie pdf. Na wydruku będzie widoczny numer dokumentu (referencyjny).

Soboń: 4 mln podatników rozliczyło się w e-PIT

Do tej pory 6 mln podatników złożyło rozliczenie podatkowe za 2022 r., 4 mln Polaków zrobiło to za pośrednictwem systemu e-PIT - podał we wtorek 7 marca wiceminister finansów Artur Soboń. Dodał, że już 2,5 mln podatników dostało zwroty, ich łączna kwota to 4 mld zł. Finalna kwota zwrotów wyniesie ponad 17 a nawet 18 mld zł.

