Ważny termin dla rodziców! Kto nie złożył podania, straci 500 plus!

500 plus na dziecko

W Polsce Program Rodzina 500 plus cieszy się ogromną popularnością. Według danych MRiPS od kwietnia 2016 r. z programu wypłacono ponad 230 mld zł. Każdego miesiąca to świadczenie otrzymuje blisko 7 mln dzieci. Świadczenie 500 plus przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. 500 zł na dziecko wypłacane jest na wniosek. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem, przyznawaniem i wypłatą zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

W tej chwili wnioski o świadczenie składane są jedynie drogą elektroniczną: poprzez aplikację mobilną mZUS na smartfony i tablety, Platformę Usług Elektronicznych ZUS, portal Emp@tia albo swoją bankowość elektroniczną. Rodzice, którzy już w lutym złożyli wnioski otrzymają świadczenie od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. Natomiast spóźnialscy będą musieli na to gotówkę trochę poczekać.

Jeżeli wniosek zostanie złożony po 31 maja roku, w którym zaczyna się okres świadczeniowy, to ZUS przyzna prawo do świadczenia od miesiąca, w którym rodzic lub opiekun złoży wniosek do końca okresu świadczeniowego, ale nie wcześniej niż od dnia urodzenia dziecka lub objęcia dziecka opieką. Osobie, która złoży wniosek w czerwcu, ZUS wypłaci świadczenie do 31 sierpnia wraz z wyrównaniem kwoty świadczenia od czerwca.

