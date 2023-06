Kiedy rząd przyjmie projekt 800 plus? Minister Maląg zdradza szczegóły

"Dzisiaj rozpoczynamy ścieżkę legislacyjną. Do okresu wyborów program zostanie przyjęty. Zasady programu staramy się zostawić takie, jak do tej pory" - wyjaśniła dodając, że będzie to program powszechny, na każde dziecko do 18. roku życia. Wskazała, że program 800 plus przede wszystkim ma służyć temu, aby pokazać, jak ważna jest rodzina. "Rodzina powinna mieć wsparcie ze strony państwa i to wsparcie dla rodzin cały czas realizujemy i realizować będziemy" - zaznaczyła.

Maląg podkreśliła, że Prawo i Sprawiedliwość tworzy odpowiedzialne państwo, w którym rodzice są wspierani przez różne programy. Wśród nich wymieniła pierwszy wprowadzony program, czyli 500 plus, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy oraz program Maluch Plus. Dodała, że odpowiedzialne państwo to także takie, które stwarza możliwość, by rodzice mogli łączyć pracę zawodową z życiem rodzinnym. Minister rodziny i polityki społecznej złożyła także życzenia z okazji przypadającego w czwartek Dnia Dziecka.

"Kiedy dzieci wejdą już w wiek dorosły, kiedy będą starały się zarządzać państwem i przejmować po nas te pałeczkę, to nasza Polska będzie się rozwijała, a siłą tej Polski będzie rodzina. To jest nasz priorytet. Tworzymy silne, nowoczesne państwo, które jest oparte na fundamencie, którym jest rodzina" - powiedziała

