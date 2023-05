800 plus. Kiedy złożyć wniosek o podwyższone świadczenie na dziecko?

800 plus – zasady programu

Politycy Prawa i Sprawiedliwości, w tym minister rodziny Marlena Maląg zapewniają, że zasady przyznawania świadczenie nie zmienią się w zależności od tego, że od 2024 roku kwota będzie wyższa. Rodzice każdego dziecka w rodzinie do ukończenia 18. roku życia, niezależnie od dochodów, będą otrzymywali 800 zł. Prawo do świadczenia jest ustalane na roczny okres świadczeniowy trwający od 1 czerwca do 31 maja następnego roku kalendarzowego. Przyjmowaniem wniosków o świadczenie wychowawcze, ich rozpatrywaniem oraz przyznawaniem i wypłatą tego świadczenia zajmuje się Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wnioski do ZUS można złożyć tylko drogą elektroniczną przez Internet, a wypłata przyznanego świadczenia odbywa się wyłącznie w formie bezgotówkowej, na wskazany we wniosku rachunek bankowy.

800 plus. Kiedy złożyć wniosek o wyższe świadczenie?

Wiemy już, że zasady programu 500 plus, który od początku 2024 roku przekształci się w 800 plus pozostaną niezmienne. Rodzice, którzy obecnie pobierają od państwa 500 zł na każde swoje dziecko mają zapewnione wypłaty do 31 maja 2023 roku. Kolejny okres rozpoczyna się już 1 czerwca 2023 i potrwa do końca maja 2024 roku.

Termin wypłaty świadczenia zależy od daty złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku z wymaganymi dokumentami. Jeżeli wniosek na nowy okres świadczeniowy zostanie złożony od 1 lutego do 30 czerwca 2023 r., ZUS przyzna prawo do świadczenia od początku okresu świadczeniowego, tj. od 1 czerwca 2023 r. do 31 maja 2024 r. W przypadku, gdy wniosek zostanie złożony w trakcie trwania okresu, po 30 czerwca 2023 r., prawo do świadczenia zostanie przyznane od miesiąca złożenia wniosku do końca okresu świadczeniowego.

800 plus. Wnioski bez zmian

Formularz, który służy do wnioskowania o wypłatę świadczenia na konto rodzica nie zmieni się po waloryzacji świadczenia. Jedyną zmianą jaką odczują rodzice to wyższa kwota wpływająca co miesiąc na konto.1 stycznia 2024 roku ta kwota automatycznie wzrośnie z 500 zł do 800 zł.

Sonda Czy 800 plus oraz darmowe leki i przejazdy autostradą sprawią, że PiS wygra wybory? Tak Nie Nie mam pojęcia