Ile naprawdę warte jest 500 plus? Wyliczenia nie pozostawiają złudzeń, jest bardzo źle

Świadczenie 500 plus zostało wprowadzone w kwietniu 2016 roku. Od lipca 2019 roku środki finansowe przysługują na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 roku życia. Świadczenie jest przyznawane bez względu na dochód w rodzinie.

Świadczenie 500 plus traci na wartości każdego miesiąca - w związku z wciąż rosnącą inflacją. Oznacza to, że za środki finansowe z tego świadczenia możemy kupić znacznie mniej niż w poprzednich latach. "Od wprowadzenia programu w kwietniu 2016 roku lutego 2023 roku straciło na wartości już ponad 150 zł.Projekt ustawy nie przewiduje mechanizmu waloryzacji świadczenia" - informuje ekspert związany z Debatą Emerytalną Oskar Sobolewski. Ekspert podkreśla, że gdyby świadczenie było waloryzowane tak jak emerytury wynosiłoby już 700 plus.

Waloryzacja świadczenia 500 plus. W 2023 r. byłoby to 700 plus

Jak zmieniałoby się świadczenie na przestrzeni lat gdyby podlegało waloryzacji?

2016 r. - wprowadzenie świadczenia w wysokości 500 zł

2017 r. - 502,20 zł

2018 r. - 517,16 zł

2019 r. - 531,95 zł

2020 r. - 550,88 zł

2021 r. - 574,23 zł

2022 r. - 614,42 zł

2023 r. - 705,35 zł

Politycy Prawa i Sprawiedliwości o waloryzacji świadczenia. Nie pozostawiają złudzeń

"Waloryzacja 500 plus nie jest w tej chwili tematem rozmów jakichkolwiek, przynajmniej w kierownictwie PiS. Tutaj nie ma tego tematu, to od razu mówię, chciałbym przeciąć te spekulacje" - oświadczył sekretarz generalny Prawa i Sprawiedliwości Krzysztof Sobolewski.

Minister rodziny i polityki społecznej Marlena Maląg zapytana o to, czy rząd rozważa zamianę świadczenia 500+ na 800+, podkreśliła, że "na ten moment rząd nie pracuje nad takim rozwiązaniem".

