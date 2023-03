Dodatkowe 400 zł na dziecko od ZUS! Nawet jak pobierasz już 500 plus. Komu przysługuje żłobkowe?

Świadczenie żłobkowe to m.in. dofinansowanie do żłobka dla dziecka. Pieniądze można otrzymać także na opłacenie przebywania dziecka w klubie dziecięcym lub u dziennego opiekuna. Rozwiązanie zostało wprowadzone przez ustawę o rodzinnym kapitale opiekuńczym. Żłobkowe 400 plus przysługuje tym dzieciom, których rodzice nie otrzymują rodzinnego kapitału opiekuńczego. "Żłobkowe przysługuje na dziecko pierwsze lub jedyne w rodzinie i w tym wypadku jest to niezależne od wieku pociechy, jeśli korzysta ze żłobka, klubu dziecięcego lub dziennego opiekuna" - podaje Interia.

400 plus otrzymać może również dziecko, które nie skończyło 12. miesiąca życia lub przekroczyło 35. miesiąc życia, jednak pod warunkiem, że korzysta ze wspomnianych instytucji opieki. Wniosek o 400 plus świadczenia żłobkowego mogą natomiast składać również rodzice dziecka, niezależnie od tego, jakie inne świadczenia dostają na dziecko. Nie obowiązuje bowiem żadne kryterium dochodowe udziału w programie.

Maksymalna kwota dofinansowania żłobka to 400 zł miesięcznie. Rodzice nie dostaną więcej pieniędzy, niż wynosi opłata, jaką ponoszą za pobyt dziecka w żłobku. "Jeśli więc żłobek kosztuje nas na przykład 300 zł miesięcznie, to właśnie tyle otrzymamy" - podaje Interia. Wniosek o 400 plus trzeba złożyć drogą elektroniczną.

