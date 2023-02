Aplikacja mobilna ZUS. Co możesz załatwić za pośrednictwem mZUS?

mZUS - nowa aplikacja Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

Dzięki aplikacji mZUS :

* złożysz wniosek o świadczenia 500 plus i 300 plus,

* sprawdzisz status wysłanych wniosków i informacje o wypłacie świadczeń,

* otrzymasz powiadomienia z ZUS – np. o nowym okresie świadczeniowym,

* odczytasz wiadomości, które pojawiły się na profilu na PUE ZUS,

* zarezerwujesz e-wizyty w ZUS.

W przyszłości ZUS planuje rozszerzyć aplikację o kolejne świadczenia dla rodzin jak chociażby wnioski RKO i dofinansowanie do żłobków (DZ).

Aplikacja mZUS - uproszczona procedura składania wniosków

Jeśli składałeś już wniosek o 500 plus w poprzednim okresie świadczeniowym i ZUS ci je przyznał, to złożenie nowego wniosku jest bardzo proste. Możesz utworzyć w aplikacji wniosek na nowy okres świadczeniowy, który zostanie automatycznie uzupełniony na podstawie wcześniejszych danych. Co ważne, bez względu na to, jak złożyłeś wcześniejszy wniosek (przez bankowość elektroniczną, portal empatia czy PUE ZUS), będzie on dostępny w aplikacji mZUS. W razie potrzeby możesz go edytować lub tylko zaakceptować, podpisać i wysłać.

Jeśli urodziło ci się kolejne dziecko, wystarczy, że edytujesz poprzedni wniosek, dodając dane nowego członka rodziny. Podobnie jak na PUE, jeśli dzieci są zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego w ZUS, to nie musisz wpisywać tych danych ręcznie, możesz pobrać je automatycznie podczas wypełniania wniosku (m.in. PESEL, data urodzenia).

Na jakich urządzeniach mobilnych działa aplikacja mZUS?

Z aplikacji mZUS i można korzystać na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android i iOS. Aplikację można pobrać bezpłatnie ze sklepów Google Play oraz App Store.

Jak połączyć aplikację mZUS z profilem PUE?

Z aplikacji mogą skorzystać wszyscy klienci ZUS, którzy posiadają aktywny profil PUE. Aby aktywować aplikację należy połączyć ją ze swoim profilem na Platformie Usług Elektronicznych ZUS. Proces aktywacji i połączenia aplikacji z profilem PUE został opisany krok po kroku na początkowych ekranach startowych aplikacji.

