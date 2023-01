i Autor: Unsplash - Paul Hanaoka

Pomoc rodzinie

Dodatki na dziecko z ZUS 2023. Z jakich świadczeń mogą skorzystać rodzice?

Okazuje się, że najważniejsze świadczenia dla rodzin w Polsce wypłaca ZUS. Na liście programów, które obsługuje urząd są: Rodzina 500 plus, Dobry Start, dofinansowanie do pobytu dziecka w żłobku. Zobacz, jak skorzystać z tych programów i co zrobić, by otrzymywać wypłaty z ZUS.