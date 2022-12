Zmiany w rencie rodzinnej dla wdów? Świadczenie ma znacząco wzrosnąć

Waloryzacja 500 plus w 2023 roku? Inflacja zżera pieniądze na dzieci. Inne świadczenia pomogą?

Renta rodzinna dla wdów. Komu przysługuje świadczenie?

Renta rodzinna potocznie nazywana rentą wdowią aktualnie wynosi około 2500 zł brutto. Przysługuje ona wdowie, która w momencie śmierci męża miała co najmniej 45 lat. Świadczenie jest wypłacane dożywotnio, od momentu ukończenia 50 lat. Co istotne - rentę wdowią może otrzymać również mąż w przypadku śmierci żony - takie przypadki są jednak bardzo rzadkie. Gdy kobieta pobiera już swoją emeryturę, ma prawo po śmierci męża przejść na jego świadczenie i dostawać 85 proc. tego, co należało się mężowi.

Politycy czołowych partii domagają się zmian w rencie rodzinnej po mężu

Partia Lewica proponuje wprowadzenie zmian z kwestii renty rodzinnej. Jak informuje portal Wyborcza.biz zmiany te zakładają, że pozostała przy życiu osoba mogłaby zachować swoje świadczenie i powiększyć je o 50 procent renty rodzinnej po zmarłym małżonku lub pobierać rentę rodzinną po zmarłym małżonku i 50 procent swojego świadczenia. Obywatelski projekt zakłada również, że prawo do renty wdowiej będą mieli wszyscy uprawnieni do świadczeń, nie tylko ubezpieczeni w ZUS, ale także w KRUS oraz emeryci mundurowi.

Projekt przewiduje, że mogą z tego rozwiązania skorzystać wszyscy, bez względu na to, kiedy zostali wdowcami. Ale nie oznacza to wypłacania wstecz, tylko od chwili wejścia w życie ustawy i złożenia odpowiedniego wniosku - przytacza Wyborcza.biz.

Jako główny powód przemawiający za chęcią wprowadzenia zmian w zakresie renty rodzinnej politycy podają fakt, że aktualne waloryzacje świadczeń emerytalnych nie nadążają za galopującą inflacją a wszechobecna drożyzna w bardzo silny sposób uderza w tą grupę społeczną.

Zmian w tym zakresie domaga się również Platforma Obywatelska. Propozycja PO zakłada, że emeryt nadal decydowałby, czy po śmierci małżonka pozostaje przy swoim świadczeniu, czy przechodzi na 85 proc. świadczenia zmarłego. Jeśli jednak pozostałby przy swoim świadczeniu, dodatkowo miałby prawo do 25 proc. świadczenia małżonka.

Reforma rent rodzinnych dla wdów. PiS mówi o zmianach ale dopiero w nowej kadencji

Trzecim i prawdopodobnie najistotniejszym "filarem zmian" jest partią rządząca. PiS również uważa zmiany za konieczne. Jak przypomina portal Wyborcza.biz - ze strony partii rządzącej pojawiały się różne propozycje we wcześniejszych latach. "Wdowa, która zostaje sama, musi z jednej emerytury zapłacić czynsz za mieszkanie, który przecież po śmierci męża nie spadnie. Dlatego też rozważamy, aby podnieść rentę rodzinną" - powiedział w rozmowie z Wyborczą jeden z polityków PiS. Podkreślił również, że reforma rent rodzinnych może być jedną z pierwszych w nowej kadencji.

O tym, kto jest uprawniony do otrzymywania renty rodzinnej można przeczytać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych: https://www.zus.pl/swiadczenia/renty/renta-rodzinna

Mimo dodatkowych "emerytur" seniorom i tak spadnie realny dochód?

