Wzrost cen usług lekarskich. Ile kosztuje wizyta u lekarza specjalisty?

Na cenę wizyty u specjalisty wpływa kilka czynników - specjalizacji, tytułu naukowego, stażu pracy lekarza, lokalizacji. Najdroższe są wizyty u specjalistów, których jest w Polsce niewielu.

Jak informuje Gazeta Wyborcza, w przypadku Pomorza jest to endokrynolog. Pierwszy wolny termin do tego specjalisty w Gdańsku to styczeń 2023 r. Ponadto ceny wizyt wahają się między 250 a 350 zł - a część specjalistów pobiera dodatkową opłatę za przedłużenie leków (bez wizyty) w wysokości 50 zł.

Wizyta domowa lekarza rodzinnego od 150 zł do 270 zł

Wizyta domowa psychologa od 300 do 500 zł.

Alergolog - ok. 200 zł

Zabieg odczulania - 150 zł

Konsultacja alergologiczna z naskórkowymi testami płatkowymi (panel podstawowy) od 400 do 500 zł

Kardiolog - 180-250 zł

Kardiolog dziecięcy - 250 zł

Endokrynolog - 250-350 zł

"Najwyższe ceny odnotowywane są na terenie dużych miast" - wylicza Wyborcza.

Większy prestiż równa się wyższa cena

Wzrost kosztów wizyty u specjalistów z habilitacją bądź profesurą wynosi nawet 30 procent. Jeśli chcemy się wybrać do dobrego neurologa w Warszawie, na konsultację musimy się liczyć z wydatkiem rzędu 650 zł. W przypadku wizyty u chirurga w Gdańsku - 350 zł, proktolog w Łodzi - 400 zł.

W którym województwie jest najdrożej?

Portal Kalkulator Budowlany cytowany przez Wyborczą wskazał, w których województwach wizyty u specjalistów wiążą się z największym wydatkiem. Z danych wynika, że najdroższe są wizyty w województwach: mazowieckim, łódzkim, śląskim, małopolskim i zachodniopomorskim. W środku stawki jest m.in. Pomorze. Najniżej w zestawieniu planują się województwa kujawsko-pomorskie i podkarpackie.

Eksperci podkreślają, że dalsze podwyżki są nieuniknione. Jest to związane między innymi z większym popytem na usługi zdrowotne po pandemii oraz zwiększoną ilością zlecanych badań podczas konsultacji lekarskich.

