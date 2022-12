Banki rozsyłają pisma ws. WIBOR-u. Podpisać czy nie? Prawnik ostrzega!

Prezes ZUS: Dobrowolny ZUS to poważne ryzyko, także dla rynku pracy

Zmiana wskaźników referencyjnych. WIRON zastąpi WIBOR i WIBID

Wielkimi krokami nadchodzi reforma wskaźników referencyjnych - WIBOR i WIBID zostaną zastąpione przez WIRON. Zmiana ta dotyczy przede wszystkim Polaków, którzy zaciągnęli kredyty ze zmiennym oprocentowaniem. Pomimo dwuletniego okresu przygotowawczego, banki już teraz wysyłają hipotecznym kredytobiorcom złotowym aneksy dotyczące zamiany wskaźnika. Klienci jednak mają dylemat w kwestii podpisu. Wątpliwości starał się rozwiać prawnik w rozmowie z portalem money.pl.

"Nie ma na to pytanie prostej i jednoznacznej odpowiedzi. Wszystko będzie zależało od treści umowy oraz treści proponowanego aneksu" - zaznaczył Wojciech Bochenek z kancelarii Bochenek i Wspólnicy.

Aneks do umowy bankowej i kwestia klauzuli awaryjnej

Czego dotyczą wspomniane aneksy? W wyniku zmiany w przepisach na bankach spoczywa szerszy obowiązek informacyjny - w związku z tym, wszelkie umowy powinny zawierać "klauzule awaryjne" na mocy których możliwa będzie zmiana wskaźnika referencyjnego.

"Banki w umowach zwartych przed 2018 r. nie miały obowiązku zawierania takich klauzul awaryjnych. Gdyby teraz chciały dokonać zmiany parametru WIBOR na nowy wskaźnik, to prawnie nie mają takiej możliwości. Stąd zapewne biorą się wspominane aneksy, umożliwiające zmianę wskaźnika/parametru w umowie kredytowej.(...) Wskazywaliśmy wówczas klientom, że nie ma podstaw do podpisania takiego aneksu, gdyż nie wpływa on znacząco na ich sytuację, a daje dodatkowe możliwości bankom w zakresie zmiany wskaźników referencyjnych" wyjaśnia prawnik w rozmowie z portalem money.pl.

Podpisanie aneksu może wiązać się z ryzykiem

Podkreśla, że jego zdaniem podpisanie takiego aneksu może być ryzykowne. Portal money.pl przypomina również o głośnej sprawie sądowej w wyniku której z umowy kredytowej wskaźnik WIBOR został usunięty zostawiając jedynie stałe oprocentowanie w postaci marży wynoszącej 2,19 proc., dzięki czemu rata zmniejszyła się z 6,7 do 1,7 tys. zł.

W związku z tym nasuwa się kolejne pytanie - czy zmiana wskaźnika referencyjnego w umowie zamknie kredytobiorcy możliwość walki o usunięcie z umowy kredytowej WIBOR-u? Jak wyjaśnia prawnik "sama zmiana wskaźnika referencyjnego nie wpłynie na możliwość formułowania roszczeń w sprawach kredytów złotowych". Jego zdaniem "należy spodziewać pozwów podważających wskaźnik WIBOR".

Kolejne zmiany wskaźników referencyjnych jeszcze przed nami?

Należy pamiętać też o tym, że WIRON będzie zmieniał się wolniej niż WIBOR, stopniowo dostosowując się do zmian stóp Narodowego Banku Polskiego. Zatem niewykluczony jest scenariusz, że gdy w ciągu najbliższych dwóch lat sytuacja w gospodarce istotnie się zmieni, to WIRON przewyższy WIBOR. Obecnie jest na odwrót - wyjaśnia portal money.pl. Eksperci zaznaczają, że "nie można wykluczyć pojawienia się kolejnych wskaźników referencyjnych w przyszłości".

