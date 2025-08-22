- Obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia - pracodawcy muszą ujawnić początkową wysokość lub przedział zarobków w każdej ofercie pracy
- Neutralność płciowa ogłoszeń - koniec z określeniami typu "kucharka", "sprzedawczyni" - wszystkie stanowiska muszą być opisane w sposób neutralny
- Ochrona danych kandydatów - pracodawcy nie mogą pytać o poprzednie zarobki podczas rekrutacji
- Kary do 30 tys. zł - za dyskryminację ze względu na płeć lub odmowę zatrudnienia z powodu płci
Wynagrodzenie w ofercie pracy będzie obowiązkowe
Nowelizacja Kodeksu pracy z 4 czerwca 2025 roku, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 18 czerwca, wprowadza rewolucyjne zmiany. Pracodawcy będą musieli informować kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu na trzech etapach: w ogłoszeniu o naborze, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed podpisaniem umowy.
Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy będą mieli obowiązek podania w ofercie osobie ubiegającej się o zatrudnienie m.in. to, na jakie może liczyć wynagrodzenie
- w rozmowie dla Portalu Samorządowego wyjaśnia Magdalena Olech, prawniczka specjalizująca się w prawie pracy.
Kodeks pracy 2025 kończy z utajnianiem zarobków
Określając wysokość proponowanego wynagrodzenia w ofercie pracy, pracodawca musi kierować się obiektywnymi, neutralnymi kryteriami, w szczególności ze względu na płeć. Firmy będą mogły wybierać między podaniem konkretnej kwoty początkowej lub przedziału wynagrodzeń.
Nowe regulacje obejmują nie tylko płacę zasadniczą, ale wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym dodatki za wieloletnią pracę i dodatki specjalne.
Wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów
Art. 367 ustawy o rynku pracy przewiduje wysoką sankcję dla pracodawców, którzy odmawiają zatrudnienia kandydata, np. ze względu na płeć: Kto ze względu na płeć odmawia zatrudnienia kandydata podlega karze grzywny od 3 tys. zł do 30 tys. zł.
Samorządy muszą się przygotować
Zmiany szczególnie dotkną jednostki samorządu terytorialnego, które będą musiały dostosować swoje regulaminy wynagrodzenia. Warto określić w ofercie pracy przedział wynagrodzenia, uwzględniający możliwość zaoferowania trochę wyższego wynagrodzenia dla kandydatów, którzy posiadają doświadczenie - radzi ekspertka.
Nowe przepisy mają zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami oraz zwiększyć przejrzystość rynku pracy. To największa zmiana w rekrutacji od lat.