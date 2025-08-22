Obowiązkowe podawanie widełek wynagrodzenia - pracodawcy muszą ujawnić początkową wysokość lub przedział zarobków w każdej ofercie pracy

- pracodawcy muszą ujawnić początkową wysokość lub przedział zarobków w każdej ofercie pracy Neutralność płciowa ogłoszeń - koniec z określeniami typu "kucharka", "sprzedawczyni" - wszystkie stanowiska muszą być opisane w sposób neutralny

- koniec z określeniami typu "kucharka", "sprzedawczyni" - wszystkie stanowiska muszą być opisane w sposób neutralny Ochrona danych kandydatów - pracodawcy nie mogą pytać o poprzednie zarobki podczas rekrutacji

- pracodawcy nie mogą pytać o poprzednie zarobki podczas rekrutacji Kary do 30 tys. zł - za dyskryminację ze względu na płeć lub odmowę zatrudnienia z powodu płci

Wynagrodzenie w ofercie pracy będzie obowiązkowe

Nowelizacja Kodeksu pracy z 4 czerwca 2025 roku, podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę 18 czerwca, wprowadza rewolucyjne zmiany. Pracodawcy będą musieli informować kandydatów o proponowanym wynagrodzeniu na trzech etapach: w ogłoszeniu o naborze, przed rozmową kwalifikacyjną lub przed podpisaniem umowy.

Zgodnie z nowymi przepisami pracodawcy będą mieli obowiązek podania w ofercie osobie ubiegającej się o zatrudnienie m.in. to, na jakie może liczyć wynagrodzenie

- w rozmowie dla Portalu Samorządowego wyjaśnia Magdalena Olech, prawniczka specjalizująca się w prawie pracy.

Kodeks pracy 2025 kończy z utajnianiem zarobków

Określając wysokość proponowanego wynagrodzenia w ofercie pracy, pracodawca musi kierować się obiektywnymi, neutralnymi kryteriami, w szczególności ze względu na płeć. Firmy będą mogły wybierać między podaniem konkretnej kwoty początkowej lub przedziału wynagrodzeń.

Nowe regulacje obejmują nie tylko płacę zasadniczą, ale wszystkie składniki wynagrodzenia, w tym dodatki za wieloletnią pracę i dodatki specjalne.

Wysokie kary za nieprzestrzeganie przepisów

Art. 367 ustawy o rynku pracy przewiduje wysoką sankcję dla pracodawców, którzy odmawiają zatrudnienia kandydata, np. ze względu na płeć: Kto ze względu na płeć odmawia zatrudnienia kandydata podlega karze grzywny od 3 tys. zł do 30 tys. zł.

Samorządy muszą się przygotować

Zmiany szczególnie dotkną jednostki samorządu terytorialnego, które będą musiały dostosować swoje regulaminy wynagrodzenia. Warto określić w ofercie pracy przedział wynagrodzenia, uwzględniający możliwość zaoferowania trochę wyższego wynagrodzenia dla kandydatów, którzy posiadają doświadczenie - radzi ekspertka.

Nowe przepisy mają zlikwidować lukę płacową między kobietami a mężczyznami oraz zwiększyć przejrzystość rynku pracy. To największa zmiana w rekrutacji od lat.

