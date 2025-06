Spis treści

Najgorszy zawód pod względem zarobków: pracownik gastronomii

Kelnerzy, kucharze pomocniczy i pracownicy fast food według AI plasują się na szczycie listy najgorzej płatnych zawodów w Polsce. Według danych GUS, średnie wynagrodzenie w branży gastronomicznej oscyluje wokół 3 500-4 000 zł brutto miesięcznie, co często oznacza pensje na poziomie płacy minimalnej.

Pracownicy restauracji i barów zmagają się z nieregularnymi godzinami pracy, często pracując w weekendy i święta. Dodatkowo, w przypadku kelnerów znaczna część dochodu zależy od napiwków, które mogą być nieprzewidywalne. Praca w kuchni wymaga natomiast wytrzymałości fizycznej i odporności na wysokie temperatury.

Dlaczego gastronomia płaci tak mało?

Duża konkurencja na rynku restauracyjnym

Wysokie koszty prowadzenia działalności

Sezonowość w wielu lokalach

Powszechne traktowanie pracy jako tymczasowej

Najtrudniejsze warunki pracy: górnictwo i budownictwo

Górnicy i pracownicy budowlani według analizy AI muszą zmagać się z najbardziej wymagającymi warunkami pracy w Polsce. Praca pod ziemią lub na wysokościach wiąże się z ciągłym zagrożeniem dla zdrowia i życia.

Paradoksalnie, górnicy należą do najlepiej zarabiających pracowników fizycznych - średnia płaca w górnictwie wynosi około 12 800 zł brutto miesięcznie, a mediana wynagrodzeń to około 10 000 zł brutto. Jednak wysokie zarobki nie rekompensują ekstremalnych warunków pracy.

Z kolei pracownicy budowlani zarabiają znacznie mniej - mediana wynagrodzenia pracownika budowlanego wynosi 6 340 zł brutto, przy czym połowa pracowników otrzymuje pensję od 5 290 zł do 7 810 zł brutto. Według GUS średnie płace w budownictwie wynosiły w styczniu 2024 roku 7 298,60 zł brutto.

W górnictwie pracownicy narażeni są na:

Ryzyko wypadków i katastrof

Choroby zawodowe płuc

Ciężką pracę fizyczną w trudnych warunkach

Długie godziny pracy w zamkniętych przestrzeniach

Budownictwo charakteryzuje się podobnymi problemami, z dodatkowymi wyzwaniami jak praca w różnych warunkach atmosferycznych i częste wyjazdy poza miejsce zamieszkania.

Największy stres: pracownicy call center

Konsultanci telefoniczni według AI doświadczają jednego z najwyższych poziomów stresu zawodowego w Polsce. Praca w call center łączy w sobie presję czasową, agresywnych klientów i restrykcyjne systemy monitorowania. Ale to się wkrótce może zmienić, piszemy o tym w dalszej częście artykułu.

Call center oferuje pozornie konkurencyjne wynagrodzenia dla prac bez kwalifikacji - mediana 6,040 zł brutto przewyższa zarobki magazynierów (4,500-5,500 zł), sprzedawców (4,200-5,000 zł) czy kasjerów (4,000-4,800 zł). Przy czym 25 proc. najgorzej opłacanych pracowników call center zarabia poniżej 5 050 zł brutto, a 25 proc. najlepiej wynagradzanych - powyżej 7 390 zł brutto. Według innych źródeł, średnia pensja konsultanta telefonicznego wynosi około 4 683 zł brutto.

Praca w call center ma najniższe bariery wejścia spośród wszystkich analizowanych sektorów - w przeciwieństwie do gastronomii (wymagającej badań sanitarnych), ochrony (kursy kwalifikacyjne, badania psychologiczne) czy nawet sprzątania (wytrzymałość fizyczna), call center wymaga jedynie podstawowego wykształcenia i komunikatywności.

Branża nie zbudowała atrakcyjności jako miejsca stałej kariery, lecz funkcjonuje jako "tymczasowe zatrudnienie dla każdego" - model który może okazać się niebezpieczny wobec kurczącego się rynku pracy i rosnących oczekiwań nowych pokoleń pracowników.

Główne źródła stresu w call center:

Ciągłe monitorowanie rozmów i czasu pracy

Agresywni i niezadowoleni klienci

Presja na realizację celów sprzedażowych

Powtarzalność zadań i brak możliwości rozwoju

Wysoka rotacja pracowników

Dodatkowo, pracownicy call center często mają ograniczone możliwości przerw i muszą radzić sobie z ciągłym hałasem w open space'ach.

Tradycyjne zawody o niskim prestiżu: sprzątaczki i ochroniarze

Pracownicy sprzątający i ochroniarze według analizy AI mimo wykonywania ważnych społecznie funkcji, często spotykają się z brakiem szacunku i uznania.

Mediana miesięcznego wynagrodzenia sprzątaczki wynosi 5 110 zł brutto, przy czym połowa pracowników otrzymuje pensję od 4 650 zł do 7 100 zł brutto. Według innych badań, średnie wynagrodzenie sprzątaczki w Polsce wynosi około 4 028 zł brutto miesięcznie.

Ochroniarze zarabiają podobnie - mediana wynagrodzeń wynosi od 4 680 do 5 706 zł brutto miesięcznie, co daje około 3 520-4 220 zł netto. Przeciętne zarobki na tym stanowisku to około 3 920 zł brutto miesięcznie. Branża ochrony ma deficyt kadrowy w 75 proc. polskich powiatów, co może prowadzić do wzrostu wynagrodzeń.

Sprzątaczki borykają się z:

Lekceważącym traktowaniem przez innych pracowników

Niskimi płacami przy ciężkiej pracy fizycznej

Brakiem stabilności zatrudnienia

Kontaktem z niebezpiecznymi substancjami chemicznymi

Pracownicy ochrony z kolei muszą znosić:

Długie, często 12-godzinne dyżury

Dużą odpowiedzialność przy minimalnym wynagrodzeniu

Stereotypowe postrzeganie przez społeczeństwo

Narażenie na sytuacje konfliktowe

Nowe "najgorsze zawody": influencerzy i politycy

Współczesne rankingi prestiżu zawodów ujawniają nową kategorię najmniej szanowanych profesji. Według najnowszego rankingu SW Research 2025, najniżej w hierarchii społecznego poważania plasują się:

Influencerzy : 13,6 proc. społecznego poważania (najniżej ze wszystkich 51 badanych zawodów)

: 13,6 proc. społecznego poważania (najniżej ze wszystkich 51 badanych zawodów) YouTuberzy : 13,8 proc.

: 13,8 proc. Działacze polityczni: 14,4 proc.

Te nowe "najgorsze zawody" wypierają tradycyjne profesje fizyczne z dna rankingów prestiżu.

Paradoks cyfrowej ery: Zawody, które mogłyby przynieść wysokie dochody (influencerzy, YouTuberzy), cieszą się najniższym szacunkiem społecznym, podczas gdy tradycyjne "złe zawody" mogą zyskać na uznaniu.

Wpływ sztucznej inteligencji na najgorsze zawody

Rozwój AI i automatyzacji znacząco wpłynie na przyszłość omawianych zawodów, choć w różnym stopniu:

Call center - największe zagrożenie

Branża call center już teraz doświadcza częściowej automatyzacji. 95 proc. prostych interakcji może zostać obsługiwanych przez AI do 2025 roku, ale dotyczy to głównie rutynowych zapytań. Pracownicy będą musieli specjalizować się w bardziej złożonych zadaniach wymagających empatii i kreatywnego rozwiązywania problemów.

Gastronomia - częściowa automatyzacja

W gastronomii AI wpłynie głównie na zamawianie i obsługę płatności (automaty samoobsługowe, aplikacje), ale podstawowa praca kelnerów i kucharzy pozostanie w rękach ludzi. Może to nawet poprawić warunki pracy, eliminując najbardziej rutynowe zadania.

Zawody fizyczne - ograniczony wpływ

Sprzątanie, ochrona i budownictwo będą długo opierać się automatyzacji ze względu na:

Potrzebę fizycznej obecności i zręczności

Konieczność podejmowania decyzji w nieprzewidywalnych sytuacjach

Wysokie koszty robotyzacji w porównaniu do kosztów pracy ludzkiej

Górnictwo może zostać częściowo zautomatyzowane (maszyny wydobywcze), ale nadal będzie wymagać nadzoru ludzkiego.

Rekomendacje dla pracowników

Rozwój umiejętności miękkich - komunikacja, empatia, rozwiązywanie problemów

- komunikacja, empatia, rozwiązywanie problemów Uczenie się nowych technologii - współpraca z AI zamiast konkurowania

- współpraca z AI zamiast konkurowania Specjalizacja w obszarach wymagających ludzkiego osądu

w obszarach wymagających ludzkiego osądu Przebranżowienie - szczególnie dla pracowników call center

Kluczowe informacje:

Pracownicy gastronomii zarabiają średnio 3 500-4 000 zł brutto miesięcznie, często na poziomie płacy minimalnej

Górnicy mimo trudnych warunków zarabiają około 12 800 zł brutto średnio, podczas gdy budowlańcy otrzymują medianę 6 340 zł brutto

Konsultanci call center zarabiają medianę 6 040 zł brutto przy wysokim poziomie stresu zawodowego

Sprzątaczki otrzymują medianę 5 110 zł brutto, a ochroniarze 4 680-5 706 zł brutto przy braku szacunku społecznego

Poprawa sytuacji wymaga zmian legislacyjnych, działań pracodawców i zmiany społecznej

