Propozycja rządu dotycząca płacy minimalnej na 2026 rok nie zadowala żadnej stronyPrzedsiębiorcy chcą podwyżki tylko o 1 proc., podczas gdy związki zawodowe domagają się wzrostu o 7,5-7,6 proc. Decyzja musi zapaść do 15 czerwca 2025 rokuKoszty prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce rosną dynamicznieZbyt duża podwyżka może doprowadzić do spłaszczenia wynagrodzeń

Przedsiębiorcy kontra rząd - przepaść w propozycjach

Obecna płaca minimalna w Polsce wynosi 4666 zł brutto, co przekłada się na 3511 zł netto. Rządowa propozycja zakłada wzrost o 140 zł brutto, czyli zaledwie 95 zł na rękę. To rozwiązanie spotyka się z krytyką ze wszystkich stron.

Przedsiębiorcy postulują znacznie mniejszy wzrost minimalnej płacy - o zaledwie 49 zł brutto (33 zł netto), co stanowi 1 proc. obecnego wynagrodzenia. Takie stanowisko wynika z rosnących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej i obaw przed dalszym obciążeniem firm.

Związki zawodowe żądają radykalnego wzrostu

Na przeciwnym biegunie znajdują się związki zawodowe (OPZZ, "Solidarność" i Forum Związków Zawodowych) oraz Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Pierwsi domagają się podwyżki o 7,5 proc. (349 zł brutto, czyli 239 zł netto), drudzy o 7,6 proc. (354 zł brutto, czyli 241 zł netto).

Gdyby te postulaty zostały uwzględnione, płaca minimalna wzrosłaby do 5015-5020 zł brutto (3750-3752 zł netto). To znacznie więcej niż proponuje rząd i zdecydowanie przekracza oczekiwania pracodawców.

Ekonomiści ostrzegają przed inflacją

Profesor Piotr Misztal z Uniwersytetu Radomskiego przestrzega przed zbyt wysokimi podwyżkami płacy minimalnej. Jego zdaniem wzrost wynagrodzeń dwukrotnie większy niż inflacja może spowodować jej przyspieszenie.

"Takie długoterminowe zobowiązania co do systematycznego podwyższania płac bez patrzenia na sytuację gospodarczą w kraju, bez analizy wzrostu wydajności pracy są zawsze bezpodstawne, niczym nieuzasadnione" - podkreśla ekonomista.

Rzecznik MSP apeluje do premiera

Agnieszka Majewska, rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorców, wystosowała list do premiera Donalda Tuska, w którym zwraca uwagę na trudną sytuację przedsiębiorców. Podkreśla, że koszty prowadzenia firm rosną szybciej niż generowane przez nie zyski.

"Podnoszenie minimalnego wynagrodzenia za pracę realizowane jest w oderwaniu od realnych możliwości ekonomicznych polskich przedsiębiorców" - napisała w liście do szefa rządu.

Pracownicy nazywają propozycję "śmieszną"

Również pracownicy nie są zadowoleni z rządowej propozycji. Uważają ją za niewystarczającą w obliczu rosnących kosztów życia w Polsce. Ich zdaniem pensje powinny nadal dynamicznie rosnąć, aby nadążyć za inflacją.

Prawne podstawy podwyżek

Ustawa przyjęta przez Sejm stanowi, że podwyżka płacy minimalnej powinna wynosić nie mniej niż poziom prognozowanej inflacji. W 2026 roku ma ona wynieść 3,8 proc. Ustawa dopuszcza jednak odstępstwo, jeśli prognoza z poprzedniego roku okazała się nietrafna - właśnie taki przypadek mamy obecnie.

Rząd podjął decyzję - 4806 zł brutto

Rząd już podjął ostateczną decyzję w sprawie płacy minimalnej na 2026 rok. 12 czerwca 2025 roku Rada Ministrów przyjęła propozycję, zgodnie z którą minimalne wynagrodzenie za pracę ma wynieść 4806 zł brutto, a stawka godzinowa 31,40 zł.

To wzrost o 140 zł w stosunku do obecnej kwoty, czyli o 3 procent. Propozycja została skierowana do Rady Dialogu Społecznego, która ma 30 dni na wypracowanie wspólnego stanowiska. Jeśli partnerzy społeczni nie dojdą do porozumienia, ostateczną decyzję podejmie Rada Ministrów w drodze rozporządzenia.

Obawy przed spłaszczeniem wynagrodzeń

Jednym z głównych argumentów przeciwko zbyt wysokim podwyżkom płacy minimalnej są obawy przed spłaszczeniem struktury wynagrodzeń. Dotyczy to zarówno sektora prywatnego, jak i budżetówki, gdzie różnice między najniższymi i wyższymi pensjami mogą się zmniejszyć.

Kluczowe informacje:

Obecna płaca minimalna wynosi 4666 zł brutto (3511 zł netto)

Rząd zaproponował wzrost do 4806 zł brutto (3606 zł netto) - to 140 zł więcej

Przedsiębiorcy chcą podwyżki tylko o 49 zł brutto (33 zł netto)

Związki zawodowe domagają się wzrostu o 349-354 zł brutto

Rada Dialogu Społecznego ma 30 dni, czyli czas do 13 lipca na wypracowanie wspólnego stanowiska

