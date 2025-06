Przez lata namawiała Polaków do pracy po osiągnięciu wieku emerytalnego, a sama od razu czmychnęła na emeryturę!

Rząd sięga do kieszeni obywateli. Wszyscy muszą to zapłacić! Znamy stawki

Nowe wnioski o 800 plus. Termin do końca czerwca! Inaczej stracisz pieniądze

Czego dowiesz się z tego artykułu:

Ministerstwo Finansów proponuje wzrost płacy minimalnej o zaledwie 3,70 zł brutto w 2026 roku

Resort Rodziny chce znacznie wyższej podwyżki - do 5020 zł brutto miesięcznie

Eksperci ostrzegają przed dramatycznymi konsekwencjami symbolicznej podwyżki

Związki zawodowe są oburzone propozycją resortu finansów

Decyzja rządu może wpłynąć na życie 3,5 miliona polskich pracowników

Płaca minimalna 2026 - rewolucja czy stagnacja?

Propozycja Ministerstwa Finansów stoi w jawnej sprzeczności z oczekiwaniami innych resortów i związków zawodowych. Resort Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej kierowany przez Agnieszkę Dziemianowicz-Bąk przedstawił zdecydowanie odmienny scenariusz. Ministerstwo chce podnieść płacę minimalną do 5020 zł brutto, co oznaczałoby wzrost o 354 zł miesięcznie.

"Propozycja Ministerstwa Finansów jest dalece niższa niż prognoza inflacji. Płace powinny rosnąć co najmniej w takim stopniu, aby nadążać za wzrostem cen" - podkreśla minister Dziemianowicz-Bąk. Jej zdaniem, przyjęcie propozycji resortu finansów oznaczałoby najniższy wzrost płacy minimalnej od dwóch dekad.

Najniższa płaca w Polsce - kto zyskuje, kto traci?

Od decyzji rządu Donalda Tuska zależy los 3,5 miliona polskich pracowników otrzymujących wynagrodzenie minimalne. Symboliczna podwyżka o 3,70 zł brutto przekłada się na wzrost "na rękę" o około 3 złote miesięcznie. To kwota, za którą nie kupimy nawet bochenka chleba.

Związki zawodowe nie kryją oburzenia. "Solidarność", OPZZ i Forum Związków Zawodowych zgodnie proponowały wzrost do 5015 zł brutto. Nawet ich postulaty zostały przewyższone przez resort rodziny, który chce jeszcze wyższej stawki.

Wzrost płacy minimalnej - argumenty za i przeciw

Ministerstwo Finansów tłumaczy swoją konserwatywną propozycję troską o małe i średnie przedsiębiorstwa. W ostatnich latach płaca minimalna rosła dynamicznie, co według resortu mogło obciążyć budżety firm. Zdaniem ministerstwa, kolejna znacząca podwyżka mogłaby być trudna do udźwignięcia przez sektor MŚP.

Z drugiej strony, eksperci ekonomiczni wskazują na rosnącą inflację i koszty życia. Wzrost cen żywności, energii i usług sprawia, że siła nabywcza najniżej zarabiających systematycznie spada. Symboliczna podwyżka może oznaczać faktyczne obniżenie standardu życia milionów Polaków.

Rząd Tuska pod presją - konflikt między resortami

Spór między Ministerstwem Finansów a resortem rodziny pokazuje głębokie podziały w rządzie Donalda Tuska. Stały Komitet Rady Ministrów musi wypracować wspólne stanowisko do 15 czerwca, by przedstawić je Radzie Dialogu Społecznego.

Agnieszka Dziemianowicz-Bąk nie ukrywa frustracji propozycją resortu finansów. "Byłby to najniższy wzrost płacy minimalnej od 20 lat. W porównaniu do inflacji byłaby to de facto obniżka płacy minimalnej" - ostrzega minister.

Płaca minimalna 2026 - konsekwencje dla gospodarki

Decyzja o wysokości płacy minimalnej w 2026 roku będzie miała daleko idące konsekwencje dla polskiej gospodarki. Zbyt niska podwyżka może pogłębić problemy z siłą roboczą, zwiększyć emigrację zarobkową i osłabić konsumpcję wewnętrzną. Z kolei zbyt wysoki wzrost może obciążyć przedsiębiorców i doprowadzić do redukcji zatrudnienia.

Ekonomiści są podzieleni w ocenie optymalnej wysokości podwyżki. Jedni wskazują na konieczność ochrony siły nabywczej najniżej zarabiających, inni ostrzegają przed nadmiernym obciążeniem pracodawców. Prawda, jak zwykle, leży gdzieś pośrodku.

Związki zawodowe mobilizują się do walki

Centralne związki zawodowe nie zamierzają biernie przyglądać się symbolicznej podwyżce płacy minimalnej. Zapowiadają mobilizację swoich członków i nacisk na rząd w sprawie znaczącego wzrostu najniższego wynagrodzenia.

"Propozycja 3,70 zł podwyżki to kpina z polskich pracowników" - komentują przedstawiciele "Solidarności". Związkowcy przygotowują się do trudnych negocjacji w Radzie Dialogu Społecznego, gdzie będą bronić swoich postulatów.

Czego się dowiedziałeś z tego artykułu:

Ministerstwo Finansów proponuje dramatycznie niską podwyżkę płacy minimalnej o 3,70 zł brutto

Resort Rodziny chce wzrostu do 5020 zł, co wywołuje konflikt w rządzie Tuska

Decyzja wpłynie na 3,5 miliona pracowników otrzymujących najniższe wynagrodzenie

Związki zawodowe i eksperci ostrzegają przed konsekwencjami symbolicznej podwyżki

Rząd ma czas do połowy czerwca na wypracowanie wspólnego stanowiska

Sonda Jak oceniasz propozycję Ministerstwa Finansów dotyczącą podwyżki płacy minimalnej o 3,70 zł w 2026 roku? To rozsądne rozwiązanie - małe firmy nie udźwigną większych kosztów To skandal! 3,70 zł to kpina z polskich pracowników Popieram kompromis - płaca minimalna powinna wzrosnąć do około 4800-4900 zł Nie mam zdania w tej sprawie

Pieniądze to nie wszystko - Marek Zuber Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.