Aktualne kursy walut [22.08.2025]. Złoty traci, dolar odrabia straty

Konrad Karpiuk
2025-08-22 9:43

Kursy walut 22.08.2025. Za euro (EUR) zapłacimy 4,26 zł (PLN); za dolara (USD) 3,67 zł; za franka szwajcarskiego (CHF); 4,54 zł, a za funta szterlinga (GBP) 4,93 zł. Złoty słabo zaczął ranek i traci, straty zaś odrabia dolar.

Kursy walut 22.08.2025. Złoty ze stratami

Kurs walut 22.08.2025. Dolar dynamicznie odrabia straty - przy otwarciu w czwartek kosztował 3,64 zł; a obecnie kurs wynosi 3,67 zł. Euro również wzrosło z 4,25 zł; do 4,26 zł. Frank szwajcarski kosztuje dokładnie 4,5394 zł i od wczoraj zbliża się do przekroczenia 4,54 zł. Funt szterling tajże zaliczył wzrost, wczoraj kosztował 4,91 zł; obecnie cena wynosi 4,92 zł.

Kursy walut 22.08.2025 [FOREX 09:30]

  • EUR/PLN 4,2607
  • USD/PLN 3,6740
  • CHF/PLN 4,5394
  • GBP/PLN 4,9261

Co wpłynie na kurs walut 22.08.2025?

Jak podaje Reuters, umocnienie dolara wynika z oczekiwania na decyzję Fed o cięciu stóp procentowych. Oczekiwania powinny być zweryfikowane się po wystąpieniu prezesa Jerome Powella. Na kurs złotego z kolei wpłynąć mogą dane o koniunkturze gospodarczej za sierpień. Dla euro kluczowe będą informacje o PKB Niemiec za II kwartał, a dla funta szterlinga o sprzedaży detalicznej w lipcu w Wielkiej Brytanii.

