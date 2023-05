Podwyżka 500 plus. 800 plus będzie kosztowało aż 1750 zł od każdego Polaka

"Od nowego roku program 500 Plus to będzie ciągle nazwa, jak sądzę, pamiętana, ale suma będzie już inna. To będzie 800 Plus" – oświadczył w niedzielę Jarosław Kaczyński. Prezes PiS dodał, że będzie to kontynuacja i rozwijanie świadczeń skierowanych do rodzin. "1067 złotych – tyle w przeliczeniu na jednego mieszkańca Polski wynosił w 2021 roku koszt 500+ (dane z Forum Obywatelskiego Rozwoju)" - podaje android.pl. Jak wyliczył portal program 500+ kosztował łącznie ok. 40 mld zł, podwyższenie świadczenia do 800+ ma oznaczać dodatkowy wydatek na poziomie ok. 24 mld zł. Dane potwierdził sam premier. "Podwyższenie 500 plus do 800 zł to koszt około 24 mld zł, czyli 0,7-0,8 proc. PKB" - poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej w Otwocku premier Mateusz Morawiecki.

Dodał, że w końcówce tego roku inflacja może być w bardzo mocnym trendzie spadkowym. Premier wskazał, że podwyższenie świadczenia 500 plus do 800 zł będzie finansowane z dalszego uszczelniania systemu podatkowego i wyższych dochodów budżetowych na skutek mocniejszego wzrostu gospodarczego. Ile zatem będzie kosztowało 800 plus każdego z nas? "Całkowity koszt programu po zmianach można zatem szacować na ok. 66 mld zł. W Polsce żyje ok. 37 767 000 osób (dane GUS). Oznacza to, że każdy mieszkaniec Polski za rok działania programu 800+ zapłaci średnio ok. 1747 zł" - wskazuje android.pl.

