Polska 2050 ogłosiła we wtorek, że złożyła w Sejmie projekt ustawy mającej na celu rozszerzenie zakresu odpowiedzialności deweloperów za wady w sprzedawanych nieruchomościach. Nowe przepisy miałyby objąć nie tylko nabywców lokali mieszkalnych i domów jednorodzinnych, ale również lokale użytkowe. Co istotne, projekt ma dotyczyć również umów innych niż sprzedażowe, takich jak umowy deweloperskie, które zobowiązują do późniejszego przeniesienia własności.

Minister rozwoju i technologii, Krzysztof Paszyk, odniósł się do tej inicjatywy w środowej rozmowie z PAP. Zastanawiał się, czy droga rządowa nie byłaby lepszym rozwiązaniem, dając większą przestrzeń na konsultacje. Podkreślił, że Polska 2050 jest częścią koalicji rządowej, co dodatkowo przemawia za rozważeniem ścieżki rządowej dla tego projektu.

Zdaniem Paszyka projekt nie wyklucza się z deregulacją

Paszyk zaznaczył, że każda inicjatywa, która ma na celu ochronę interesów klientów, jest ważna. Jednocześnie wyraził przekonanie, że w pewnym stopniu regulacja jest niezbędna do stworzenia ram działalności i ładu społecznego, zwłaszcza w kontekście rozwiązań społecznych.

Minister Paszyk podkreślił, że regulacje powinny być wprowadzane z rozwagą. Tam, gdzie to możliwe, ograniczenia powinny być usuwane, ale tam, gdzie jest to konieczne dla dobra społecznego, regulacje są niezbędne.

Minister funduszy i polityki regionalnej, Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, również odniosła się do projektu Polski 2050. Zaznaczyła, że nowe rozwiązania mają dać kupującym mieszkania prawo do egzekwowania od deweloperów usuwania wad. Obecnie rękojmia, czyli odpowiedzialność producenta, istnieje w umowach sprzedaży, ale brakuje jej w umowach deweloperskich.

Pełczyńska-Nałęcz podkreśliła, że każda umowa, niezależnie od jej charakteru, powinna zawierać rękojmię. Projekt ustawy ma na celu wypełnienie tej luki prawnej, dając nabywcom prawo do żądania naprawy wad od deweloperów.

Co dla klientów zmieni ustawa?

Rękojmia to odpowiedzialność sprzedawcy (w tym przypadku dewelopera) za wady fizyczne lub prawne sprzedawanej rzeczy (nieruchomości). Oznacza to, że jeśli po zakupie mieszkania ujawnią się wady, nabywca ma prawo żądać ich naprawy, obniżenia ceny, a w niektórych przypadkach nawet odstąpienia od umowy.

Umowy deweloperskie, w przeciwieństwie do umów sprzedaży, nie zawsze zawierają zapisy o rękojmi. To oznacza, że nabywcy mieszkań kupowanych na etapie budowy mogą mieć trudności z dochodzeniem swoich praw w przypadku ujawnienia wad. Projekt ustawy ma na celu zlikwidowanie tej nierówności i zapewnienie wszystkim kupującym równych praw.