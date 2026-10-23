Wielka inwestycja w Rzeszowie. Powstaną tu części do myśliwców F-35

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-23 14:55

W Rzeszowie ruszyła budowa nowej fabryki Pratt & Whitney. Amerykański gigant zainwestuje 100 mln dolarów i stworzy 120 miejsc pracy. Kluczowe dla tej inwestycji jest to, że powstaną tu zaawansowane części do silników, m.in. dla polskich myśliwców F-35. Zakład ma być gotowy za dwa lata.

Szary myśliwiec F-35 w locie nad miastem. O produkcji części do tych maszyn w Rzeszowie przeczytasz na SE Superbiz.
Autor: chor. Piotr Gubernat / Combat Camera/ Materiały prasowe Polskie F-35 Husarz
  • Start budowy nowej fabryki Pratt & Whitney w Rzeszowie wartej 100 mln dolarów.
  • Produkcja zaawansowanych części do silników lotniczych, w tym do myśliwców F-35.
  • Utworzenie 120 nowych miejsc pracy, gotowość zakładu w ciągu dwóch lat.
  • Wzmocnienie pozycji Rzeszowa i Doliny Lotniczej jako kluczowego ośrodka przemysłu.

Rusza budowa za 100 mln dolarów

W Rzeszowie oficjalnie ruszyła budowa nowego zakładu produkcyjnego amerykańskiego koncernu RTX, do którego należy Pratt & Whitney. W piątek na terenie rzeszowskiego kampusu firmy symbolicznie wbito pierwszą łopatę, co jest początkiem prac nad halą o powierzchni 9 tys. metrów kwadratowych. Nowa fabryka w Rzeszowie to inwestycja o wartości 100 milionów dolarów, która w ciągu dwóch lat da zatrudnienie 120 specjalistom.

Jak podkreślił prezes Pratt&Whitney Polska Piotr Owsicki, jest to jeden z największych projektów firmy w ostatnich latach. Co ważne, rzeszowska inwestycja jest realizowana równolegle z podobnym przedsięwzięciem w Columbus w USA. Dzięki obu zakładom globalne moce produkcyjne koncernu w zakresie kluczowych komponentów lotniczych mają wzrosnąć o około 30 procent. Zgodnie z planem, zakład w Rzeszowie ma być w pełni gotowy do działania w ciągu najbliższych 24 miesięcy.

Co dokładnie będzie produkowane w nowej fabryce w Rzeszowie?

Nowy zakład to nie będzie zwykła hala produkcyjna. Powstawać w niej będą jedne z najbardziej zaawansowanych i obciążonych elementów silników lotniczych – dyski turbin. Jak wyjaśnia prezes Piotr Owsicki, są to części, które „pracują w bardzo wymagających warunkach: przy wysokich temperaturach, ogromnych prędkościach i siłach”.

Technologia, która trafi do Rzeszowa, ma charakter podwójnego zastosowania (dual-use). Oznacza to, że komponenty będą wykorzystywane zarówno w lotnictwie cywilnym, jak i wojskowym. Trafią do silników GTF, które napędzają popularne samoloty pasażerskie, takie jak Airbus A320 czy Airbus A220, zakupione niedawno przez Polskie Linie Lotnicze LOT. Jednocześnie w fabryce będą produkowane elementy do silników myśliwców. Komponenty te, czyli zaawansowane części do F-35 z Polski, trafią do silników napędzających myśliwce, które już strzegą naszego nieba.

Znaczenie inwestycji dla regionu i Polski

Wybór Rzeszowa nie był przypadkiem. Jak podkreślają przedstawiciele koncernu RTX, decyzja ta jest dowodem zaufania do polskich pracowników, ich wiedzy i wieloletniego doświadczenia. Ta kluczowa inwestycja Pratt & Whitney w Rzeszowie to efekt zaufania do polskich kadr i siły lokalnego ekosystemu, znanego jako Dolina Lotnicza.

Dyrektor generalny z grupy RTX Jason Kosmas stwierdził wprost: „Ta decyzja odzwierciedla zaufanie, jakim darzymy pracowników tego zakładu, ich wiedzę, doświadczenie i sprawdzoną zdolność do osiągania wyników”. Inwestycja ma ogromne znaczenie dla całego regionu. Jak szacują eksperci, każde jedno miejsce pracy w branży lotniczej generuje około trzech dodatkowych etatów u lokalnych dostawców i kooperantów.

Na strategiczny wymiar przedsięwzięcia zwróciła uwagę wojewoda podkarpacka Teresa Kubas-Hul, mówiąc, że jest to „inwestycja w człowieka i nowoczesne technologie”. Z kolei marszałek województwa podkarpackiego Władysław Ortyl dodał, że w obecnej sytuacji geopolitycznej rozwijanie tak zaawansowanej produkcji na Podkarpaciu ma kluczowe znaczenie.

Sprawne przygotowanie projektu docenił prezydent Rzeszowa Konrad Fijołek. – Zaledwie po roku od rozpoczęcia rozmów dzisiaj wbijamy łopatę. Razem z Pratt & Whitney tworzymy prawdziwy dream team – podsumował.

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