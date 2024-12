Wigilia Bożego Narodzenia dniem wolnym od pracy - już w 2024 roku

Prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki zdecydował o wprowadzeniu dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta Leszna w Wigilię Świąt Bożego Narodzenia – poinformował leszczyński magistrat. - Wigilia Świąt Bożego Narodzenia ma w Polsce szczególne znaczenie – to dzień rodzinny, pełen bliskości i jedności. Wspólne łamanie się opłatkiem, kolędowanie i dwanaście tradycyjnych potraw są symbolami naszej kultury – podkreślił prezydent Leszna Grzegorz Rusiecki.

Dodał, że Wigilia to dzień "na pielęgnowanie i wzmacnianie rodzinnych więzi, a czas, jaki wtedy możemy sobie poświęcić, jest najcenniejszym prezentem". Lucyna Gbiorczyk z leszczyńskiego urzędu poinformowała, że to zarządzenie prezydenta jest wyrazem szacunku dla tradycji i dla tych, którzy chcą ten wyjątkowy dzień spędzać z najbliższymi. Wskazała też, że wiele osób musi pokonać setki kilometrów, aby dotrzeć do rodziny i wspólnie zasiąść do wigilijnego stołu.

Najpierw krótszy tydzień pracy, teraz wolna Wigilia

Przypomniała, że to kolejne korzystne rozwiązanie dla pracowników wprowadzone decyzją prezydenta Leszna. W lipcu 2024 roku wprowadził on 35-godzinny tydzień pracy w urzędzie, co również było pionierskim rozwiązaniem w skali kraju.

W ub. tygodniu Sejm uchwalił nowelizację ustawy, zgodnie z którą od przyszłego roku Wigilia będzie dniem wolnym od pracy. W pierwotnej wersji projekt - złożony przez posłów Lewicy - przewidywał, że wolny od pracy 24 grudnia miałby być wprowadzony już w tym roku. Posłowie zdecydowali jednak, że Wigilia będzie wolna od 2025 roku, przyjmując też zapis o dodatkowej niedzieli handlowej w grudniu.

We wtorek senackie komisje gospodarki narodowej oraz rodziny, polityki senioralnej i społecznej jednogłośnie poparły ustawę ustanawiającą 24 grudnia dniem wolnym od pracy od 2025 r. Wcześniej komisje odrzuciły poprawki Magdaleny Biejat, która chciała m.in., by Wigilia była dniem wolnym już w tym roku. Obecnie, zgodnie z ustawą o ograniczeniu handlu w niedzielę i święta, Wigilia jest dniem roboczym do godziny 14.