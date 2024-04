i Autor: Shutterstock

Prawo

Zaczynają się kontrole domów! Za złamanie przepisów nawet 50 tys. zł kary

Gminy do tej pory traktowały kontrole przydomowych oczyszczalni ścieków czy szamb po macoszemu. Teraz jednak ma się to zmienić i mogą posypać się kary, bo - jak wynika z raportu NIK - w skontrolowanych gminach ponad 80 proc. nieczystości pochodzących z nieruchomości niepodłączonych do gminnej kanalizacji trafiało do środowiska w stanie nieoczyszczonym.