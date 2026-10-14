Zadłużenie firm budowlanych to już 6,22 mld zł. Problemy narastają

Paweł Nienałtowski
Paweł Nienałtowski
PAP
PAP
2026-10-14 8:21

Rośnie zadłużenie firm budowlanych, które na koniec sierpnia 2026 roku sięgnęło 6,22 mld zł. Branża budowlana ma coraz większe problemy, a liczba firm z zaległościami przekroczyła 51,5 tys. – wynika z danych Biura Informacji Gospodarczej InfoMonitor i Biura Informacji Kredytowej.

Budownictwo modułowe
Autor: anatoliycherkas/ Getty Images

Długie łańcuchy podwykonawcze, wzrost kosztów realizacji projektów szczególnie związanych z wynagrodzeniami i kosztami materiałów budowlanych, presja na marże w celu wygrania przetargu niższą ceną oraz opóźnienia w rozliczaniu kolejnych etapów inwestycji powodują narastanie zatorów płatniczych – wskazuje dr hab. Waldemar Rogowski.

To tworzy efekt domina. Z badania Skaner MŚP wynika, że choć firmy budowlane statystycznie rzadziej narzekają na opóźnienia w płatnościach od klientów, to gdy już do nich dochodzi, odczuwają to znacznie dotkliwiej niż przedsiębiorcy z innych sektorów. Co więcej, to właśnie firmy z tej branży najczęściej przyznają, że z powodu własnych problemów z płynnością same opóźniają płatności wobec swoich kontrahentów, co tylko pogłębia zatory i zwiększa ogólne zadłużenie firm budowlanych.

Budowlana Marka Roku 2026 I relacja

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