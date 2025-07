Spis treści

Kiedy koszenie trawy jest zabronione?

W Polsce nie ma konkretnej ustawy zakazującej koszenia trawy w określonych godzinach. Jednak koszenie w czasie ciszy nocnej (22:00-6:00) to naruszenie przepisów. Hałasowanie po godzinie 22:00 może być podstawą do interwencji służb.

Kosiarka generuje hałas rzędu nawet 100 dB – porównywalny z młotem pneumatycznym. Dopuszczalne poziomy hałasu w zabudowie mieszkaniowej to maksymalnie 65 dB w dzień i 56 dB w nocy. Kosiarki te normy znacznie przekraczają.

Czy można kosić w niedzielę i święta?

Prawnie nie ma odgórnego zakazu koszenia w niedzielę. Jednak niedziela to czas odpoczynku, a koszenie może narazić Cię na konflikt z sąsiadami. Szczególnie ostrożny bądź w niedzielne przedpołudnie i święta religijne.

Wspólnoty mieszkaniowe mogą wprowadzić zakaz koszenia w regulaminie, ale nie jest to wiążące prawnie – działa jedynie jako zalecenie.

Jakie kary za nieprzestrzeganie przepisów?

Mandat za koszenie trawy może wynosić do 500 zł – to najczęściej stosowana kara za głośne koszenie w nieodpowiednich godzinach. W skrajnych przypadkach grzywna może sięgnąć nawet 5000 zł, ale wymaga to postępowania sądowego.

Policja lub straż miejska mogą powołać się na art. 51 §1 Kodeksu wykroczeń dotyczący zakłócania spokoju. W grę wchodzi kara grzywny, ograniczenia wolności albo areszt.

Co zrobić, jeśli sąsiad kosi o niewłaściwej porze?

Najpierw porozmawiaj z sąsiadem. Jeśli to nie pomoże, możesz zadzwonić na straż miejską lub policję i zgłosić zakłócanie porządku.

Specjalne ograniczenia koszenia w dzień

Kosiarka spalinowa może być czasowo zakazana w przypadku alertów smogowych. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska może wprowadzić ograniczenia w miastach podczas upałów, gdy istnieje ryzyko przekroczenia dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu.

Na działkach ROD obowiązują regulaminy zakazujące prac hałaśliwych w niedziele i święta. Za nieprzestrzeganie można dostać upomnienie, a w skrajnych przypadkach – utratę prawa do użytkowania działki.

Najważniejsze informacje dla Ciebie:

Koszenie między 22:00 a 6:00 jest zabronione – grozi mandat do 500 zł

– grozi mandat do 500 zł Niedzielne koszenie nie jest zakazane prawnie , ale może wywołać konflikt sąsiedzki

, ale może wywołać konflikt sąsiedzki Maksymalna kara za zakłócanie spokoju wynosi 5000 zł przy postępowaniu sądowym

przy postępowaniu sądowym W czasie alertów smogowych kosiarka spalinowa może być czasowo zakazana przez władze lokalne

W Bydgoszczy opóźniono koszenie trawników. Miasto tłumaczy, że to z myślą o ekologii Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.

M. Głazik: Koszenie traw w Lublinie