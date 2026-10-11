Kopciuchy już na celowniku. Za stare piece grożą kary

W Polsce trwa stopniowe zaostrzanie przepisów dotyczących ogrzewania domów. Celem jest ograniczenie smogu i zmniejszenie zużycia paliw kopalnych. W praktyce oznacza to, że właściciele starych kotłów muszą sprawdzić, czy nadal mogą legalnie korzystać ze swoich urządzeń.

W pierwszej kolejności przepisy uderzyły w tak zwane kopciuchy, czyli kotły bezklasowe, które emitują najwięcej zanieczyszczeń. W wielu województwach termin ich wymiany upłynął 31 grudnia 2024 roku. To oznacza, że dalsze korzystanie z takich urządzeń może być już niezgodne z prawem.

Na tym jednak nie koniec. W kolejnych latach obowiązek wymiany ma objąć również następne grupy kotłów. Właściciele domów powinni więc sprawdzić lokalne przepisy, zanim okaże się, że na dostosowanie instalacji zostało im niewiele czasu.

Kiedy trzeba wymienić piec? Terminy zależą od województwa

Nie ma jednej daty, która obowiązywałaby wszystkich właścicieli domów w Polsce. Terminy określają przede wszystkim uchwały antysmogowe przyjmowane przez sejmiki wojewódzkie. Dlatego to, jak długo można korzystać ze starego pieca, zależy od miejsca zamieszkania i klasy urządzenia.

W wielu regionach harmonogram zmian wygląda następująco:

Kotły bezklasowe: w wielu województwach termin ich wymiany minął z końcem 2024 roku.Kotły 3. i 4. klasy: w zależności od regionu ich wycofanie przewidziano na koniec 2027 lub 2028 roku.Kotły 5. klasy: mogą być użytkowane dłużej, ale również nie są całkowicie wyłączone z długofalowych planów odchodzenia od ogrzewania węglem.

Właściciele nieruchomości nie powinni więc zakładać, że skoro ich piec działa i spełniał normy w chwili zakupu, będą mogli korzystać z niego bezterminowo. Liczą się także aktualne przepisy.

Nie tylko węgiel. Ograniczenia dotyczą też innych paliw

Zmiany obejmują nie tylko same urządzenia grzewcze, lecz także paliwa wykorzystywane do ogrzewania budynków. Ograniczenia mogą dotyczyć między innymi węgla kamiennego, ekogroszku, brykietów oraz pelletów zawierających co najmniej 85 proc. węgla kamiennego. Przepisy obejmują również inne paliwa stałe produkowane z węgla kamiennego lub brunatnego.

W praktyce oznacza to, że sama wymiana starego pieca na nowszy model nie zawsze wystarczy. Trzeba jeszcze sprawdzić, jakie paliwo wolno w nim spalać i czy instalacja spełnia wymagania obowiązujące w danym regionie.

Osoby planujące modernizację ogrzewania powinny zatem dokładnie przeanalizować dostępne rozwiązania. W grę wchodzą między innymi pompy ciepła, ogrzewanie elektryczne czy podłączenie do sieci ciepłowniczej, jeśli istnieje taka możliwość.

Unia Europejska wyznacza kolejny termin

Na przyszłość ogrzewania domów wpływają również przepisy unijne. Zgodnie z przyjętymi założeniami od 2030 roku wszystkie nowe budynki mieszkalne mają spełniać standard bezemisyjności. Unia zakłada ponadto stopniowe odchodzenie od kotłów na paliwa kopalne, z celem całkowitego wyeliminowania ich z budynków do 2040 roku.

Nie oznacza to jednak, że w całej Polsce wszystkie piece węglowe zostaną wyłączone jednego dnia. Konkretne obowiązki właścicieli istniejących domów zależą od przepisów krajowych i regionalnych oraz harmonogramu wprowadzanych zmian.

Analitycy zaznaczają, aby osoby ogrzewające domy węglem powinny już teraz sprawdzić klasę swojego kotła i uchwałę antysmogową obowiązującą w ich województwie. Pozwoli to uniknąć kosztownej wymiany urządzenia na ostatnią chwilę, a także problemów związanych z użytkowaniem pieca niezgodnego z prawem.