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Pellet już nie jest tani
Pellet przez lata był postrzegany jako stosunkowo ekonomiczne paliwo. Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej.
Polski Alarm Smogowy przeanalizował ceny opału w 32 składach z różnych części kraju. Eksperci policzyli następnie, ile za ogrzewanie zapłaciłaby czteroosobowa rodzina mieszkająca w średnio ocieplonym domu o powierzchni 150 mkw.
W przypadku pelletu roczny rachunek wyniósł około 12 852 zł. To aż o 52 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Pellet znalazł się tym samym wśród najdroższych popularnych sposobów ogrzewania domu.
Olej opałowy jeszcze droższy
Jeszcze większy rachunek czeka właścicieli domów ogrzewanych olejem opałowym. W tym przypadku roczny koszt według wyliczeń PAS sięga aż 14 880 zł.
To właśnie olej opałowy okazał się najdroższym z analizowanych sposobów ogrzewania.
Dla wielu rodzin taka kwota może oznaczać ogromne obciążenie domowego budżetu. Tym bardziej że ogrzewanie to tylko jedna z wielu pozycji na rachunkach w sezonie jesienno-zimowym.
Gaz tańszy od pelletu
Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku gazu. Roczny koszt ogrzewania analizowanego domu oszacowano na około 8676 zł. To blisko 4,2 tys. zł mniej niż w przypadku pelletu.
Gaz wciąż uchodzi jednak za stosunkowo drogie źródło ciepła. Różnica w stosunku do najtańszego rozwiązania jest bardzo wyraźna.
Pompa ciepła wygrywa
Najlepiej w zestawieniu Polskiego Alarmu Smogowego wypada pompa ciepła.
W zależności od zastosowanego rozwiązania roczny koszt ogrzewania domu wynosi od 4700 do 7189 zł. Najtańszy wariant dotyczy gruntowej pompy ciepła połączonej z ogrzewaniem podłogowym.
Przy takim rozwiązaniu roczny rachunek jest więc zdecydowanie niższy niż w przypadku pelletu czy oleju opałowego.
Różnica między najdroższym wariantem – olejem opałowym za 14 880 zł – a najtańszym, czyli pompą ciepła za około 4700 zł, wynosi ponad 10 tys. zł rocznie.
Wszystko zależy od źródła ciepła
Wyliczenia pokazują, jak bardzo wybór sposobu ogrzewania wpływa na domowy budżet. W analizowanym przypadku różnica między poszczególnymi rozwiązaniami jest ogromna.
Olej opałowy: 14 880 zł rocznie Pellet: 12 852 zł Gaz: 8676 zł Pompa ciepła: 4700–7189 zł
Trzeba jednak pamiętać, że są to wyliczenia dla konkretnego modelowego domu. Rzeczywiste rachunki zależą m.in. od ocieplenia budynku, jego powierzchni, temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach oraz sprawności instalacji.
Analitycy zaznaczają, żeby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto dobrze policzyć koszty. Różnica może wynieść kilka tysięcy złotych.