Pellet już nie jest tani

Pellet przez lata był postrzegany jako stosunkowo ekonomiczne paliwo. Dziś sytuacja wygląda jednak zupełnie inaczej.

Polski Alarm Smogowy przeanalizował ceny opału w 32 składach z różnych części kraju. Eksperci policzyli następnie, ile za ogrzewanie zapłaciłaby czteroosobowa rodzina mieszkająca w średnio ocieplonym domu o powierzchni 150 mkw.

W przypadku pelletu roczny rachunek wyniósł około 12 852 zł. To aż o 52 proc. więcej niż rok wcześniej w analogicznym okresie. Pellet znalazł się tym samym wśród najdroższych popularnych sposobów ogrzewania domu.

Olej opałowy jeszcze droższy

Jeszcze większy rachunek czeka właścicieli domów ogrzewanych olejem opałowym. W tym przypadku roczny koszt według wyliczeń PAS sięga aż 14 880 zł.

To właśnie olej opałowy okazał się najdroższym z analizowanych sposobów ogrzewania.

Dla wielu rodzin taka kwota może oznaczać ogromne obciążenie domowego budżetu. Tym bardziej że ogrzewanie to tylko jedna z wielu pozycji na rachunkach w sezonie jesienno-zimowym.

Gaz tańszy od pelletu

Nieco lepiej wygląda sytuacja w przypadku gazu. Roczny koszt ogrzewania analizowanego domu oszacowano na około 8676 zł. To blisko 4,2 tys. zł mniej niż w przypadku pelletu.

Gaz wciąż uchodzi jednak za stosunkowo drogie źródło ciepła. Różnica w stosunku do najtańszego rozwiązania jest bardzo wyraźna.

Pompa ciepła wygrywa

Najlepiej w zestawieniu Polskiego Alarmu Smogowego wypada pompa ciepła.

W zależności od zastosowanego rozwiązania roczny koszt ogrzewania domu wynosi od 4700 do 7189 zł. Najtańszy wariant dotyczy gruntowej pompy ciepła połączonej z ogrzewaniem podłogowym.

Przy takim rozwiązaniu roczny rachunek jest więc zdecydowanie niższy niż w przypadku pelletu czy oleju opałowego.

Różnica między najdroższym wariantem – olejem opałowym za 14 880 zł – a najtańszym, czyli pompą ciepła za około 4700 zł, wynosi ponad 10 tys. zł rocznie.

Wszystko zależy od źródła ciepła

Wyliczenia pokazują, jak bardzo wybór sposobu ogrzewania wpływa na domowy budżet. W analizowanym przypadku różnica między poszczególnymi rozwiązaniami jest ogromna.

Olej opałowy: 14 880 zł rocznie Pellet: 12 852 zł Gaz: 8676 zł Pompa ciepła: 4700–7189 zł

Trzeba jednak pamiętać, że są to wyliczenia dla konkretnego modelowego domu. Rzeczywiste rachunki zależą m.in. od ocieplenia budynku, jego powierzchni, temperatury utrzymywanej w pomieszczeniach oraz sprawności instalacji.

Analitycy zaznaczają, żeby przed rozpoczęciem sezonu grzewczego warto dobrze policzyć koszty. Różnica może wynieść kilka tysięcy złotych.

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