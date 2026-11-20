Polska wśród największych posiadaczy złota

Zakupy NBP wpisują się w strategię budowania dużych rezerw kruszcu. W styczniu 2026 roku zarząd banku centralnego zdecydował o zwiększeniu zasobów do 700 ton. Na koniec 2025 roku bank miał około 550 ton, a we wrześniu 2026 roku już około 673 ton.

Adam Glapiński ogłosił 5 listopada, że cel 700 ton został osiągnięty. Według jego deklaracji złoto było wówczas warte 355,7 mld zł, a od początku jego kadencji rezerwy zwiększyły się o 598 ton.

W październiku NBP znów dokupił złoto

Z najnowszych danych wynika, że na koniec października Narodowy Bank Polski miał prawie 22,2 mln uncji złota. To o około 550 tys. uncji więcej niż miesiąc wcześniej. W przeliczeniu daje to około 17 ton dodatkowego kruszcu. Wartość całego zapasu przekraczała 347,5 mld zł.

To kolejny miesiąc intensywnego powiększania rezerw. We wrześniu NBP dokupił około 25 ton złota, a na koniec tego miesiąca posiadał już blisko 673 tony kruszcu. A w listopadzie wyznaczony przez NBP cel został osiągnięty.

Glapiński ogłosił osiągnięcie celu

– To jest historyczne osiągnięcie polskiego banku centralnego. Ambitny cel, przyjęty z mojej inicjatywy, został osiągnięty – mówił prezes. Według przedstawionych przez niego danych złoto było wówczas warte 355,7 mld zł.

Glapiński podkreślał również, że od początku jego kadencji zasoby złota NBP wzrosły niemal siedmiokrotnie. Przybyło ich łącznie 598 ton. Polska znalazła się dzięki temu w gronie dziesięciu państw o największych rezerwach złota na świecie.

Po co Polsce tak duże rezerwy złota?

Złoto jest jednym ze składników rezerw dewizowych banku centralnego. Ma znaczenie między innymi dlatego, że nie jest zobowiązaniem żadnego państwa i może pomagać w zabezpieczaniu kraju przed zawirowaniami na światowych rynkach finansowych. NBP wskazuje, że rezerwy służą m.in. wzmacnianiu wiarygodności Polski i zabezpieczaniu jej płynności płatniczej.

Osiągnięcie poziomu 700 ton nie musi jednak oznaczać końca zakupów. Adam Glapiński deklarował, że nie widzi powodów, by całkowicie z nich rezygnować. Na razie bank centralny nie ogłosił jednak nowego docelowego poziomu rezerw.

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