Śledztwo w TVP ruszyło. Co wiemy na tym etapie?

Prokuratura Okręgowa w Warszawie wzięła pod lupę Telewizję Polską. Na początku listopada 2026 roku oficjalnie ruszyło postępowanie, które ma wyjaśnić, czy w spółce dochodziło do nieprawidłowości. To efekt zawiadomienia, które złożyło Centralne Biuro Antykorupcyjne.

Sprawa jest poważna, bo chodzi o podejrzenie korupcji menedżerskiej, czyli przestępstwo z artykułu 296a Kodeksu karnego. Mówiąc prościej: śledczy sprawdzają, czy jeden z dyrektorów TVP, w zamian za korzyści majątkowe, nie działał na szkodę firmy - donosi Business Insider.

Na razie prokuratura nie zdradza, kto dokładnie jest na jej celowniku, tłumacząc to wczesnym etapem śledztwa.

Telewizja Polska, po pierwszych doniesieniach medialnych na ten temat, wydała komunikat. Zapewniła w nim, że w pełni współpracuje ze służbami i przekazuje wszystkie potrzebne dokumenty. Biuro prasowe TVP podkreśliło jednocześnie, że "samo zawiadomienie do prokuratury nie przesądza o popełnieniu przestępstwa ani odpowiedzialności jakiejkolwiek osoby".

O co dokładnie chodzi? Pod lupą Ośrodek Mediów dla Zagranicy

Choć prokuratura jest na razie bardzo oszczędna w informacjach, to wiadomo, na czym skupia się jej uwaga. Śledczy badają nieprawidłowości w Ośrodku Mediów dla Zagranicy TVP – to jednostka, która powstała w 2024 roku i odpowiada za programy skierowane do widzów poza Polską. W jej skład wchodzą takie kanały jak TVP World, Biełsat, Vot Tak czy Slawa TV.

Sednem sprawy mają być zlecenia na produkcję programów, które trafiały do firm zewnętrznych. To właśnie w tej jednostce miała mieć miejsce domniemana korupcja w TVP, polegająca na zlecaniu produkcji w niejasnych okolicznościach. Jak ustalił portal Zero.pl, który jako pierwszy opisał sprawę, chodzi o podejrzenia, że wydatki na konkretne audycje były zawyżane. Informatorzy portalu twierdzili, że kwoty przeznaczane na programy były ogromne, podczas gdy ich rzeczywiste koszty produkcji miały być znacznie niższe.

Miliony złotych z publicznych pieniędzy. Skąd TVP miała środki?

Działalność Ośrodka Mediów dla Zagranicy, który znalazł się pod lupą śledczych, kosztowała niemało. Skąd brały się na to pieniądze? W dużej mierze pochodziły one wprost z dotacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Mówimy tu o naprawdę dużych kwotach, które rosły z roku na rok.

Z ustaleń dziennikarzy wynika, że w 2024 roku resort przekazał na działalność stacji blisko 80 milionów złotych. Rok później, w 2025, kwota ta wzrosła do prawie 85 milionów. To jednak nie koniec. Na sam 2026 rok na działalność Ośrodka zaplanowano aż 96 mln zł dotacji przy całkowitym budżecie kanału wynoszącym 110 mln zł. To właśnie te ogromne publiczne pieniądze, przeznaczane na zewnętrzne produkcje, mogły stać się polem do nadużyć, które teraz bada prokuratura.

Cała sprawa jest na bardzo wczesnym etapie, a kluczowe będzie ustalenie, czy procedury zlecania produkcji były przejrzyste i czy publiczne środki wydawano w sposób gospodarny. Śledztwo prokuratury ma dać odpowiedź, czy w Telewizji Polskiej faktycznie doszło do korupcji. Na razie nikt nie usłyszał zarzutów, a Telewizja Polska zapewnia o gotowości do współpracy z organami ścigania. O wynikach postępowania będziemy informować na bieżąco.

Risercz | ZIEMKIEWICZ O LIKWIDACJI TVP