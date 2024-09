Powódź w Polsce. Zamknięte Żabki

Jak podaje sieć, zamkniętych jest ok. 80 placówek Żabki, głównie w okolicy Kłodzka. Według informacji Grupy Żabka, od kilku dni prawie 100 osób z zespołów wsparcia sprzedaży oraz logistyki na bieżąco, dzień i noc wspierają franczyzobiorców Żabki w związku z powodzią na Dolnym Śląsku. Prewencyjnie sklepy wyposażone są w worki z piaskiem, pompy do wypompowania wody, zabezpieczono także wszelkie sprzęty IT. Razem z PCK Żabka dowozi produkty do Kłodzka, do mieszkańców trafiły 22 tony wody w butelkach i artykułów długoterminowych.

Sklepy są zamykane z powodu zalania, braku prądu czy w związku z zarządzeniem przez służby ewakuacji. Franczyzobiorcom zapewniliśmy wodę, prowiant oraz wsparcie transportowe. Poszkodowani będą mieć zapewnioną pomoc w tej tragicznej sytuacji, obecnie zbieramy informacje o ich potrzebach - podkreśla sieć.

Lidl zamknął 2 sklepy

Sieć musiała zamknąć 2 placówki: w Jeleniej Górze i w Nysie. Pozostałe sklepy działają normalnie. Lidl wysłał do Jeleniej Góry, Głuchołazów oraz gminy Kłodzko tiry z paletami żywności, wody pitnej oraz środków higienicznych, a kolejne transporty są w przygotowaniu. Wśród przekazanych produktów są: woda, pieczywo, konserwy, kasza, ryż, makarony, a także słodycze dla dzieci. Lidl pomaga też strażakom w Prudniku i Legnicy, a w sklepach sieci na terenie całego kraju będzie uruchomiona zbiórka artykułów dla powodzian.

Biedronka - 25 sklepów zamkniętych

Ok. 25 sklepów Biedronka jest zamkniętych – część na skutek zalania, lub ze względu na brak dojazdu. nie ma do nich dojazdu. Pierwsze transporty z wodą i żywnością już w niedzielę Biedronka wysłała do Głuchołaz, Prudnika i Kłodzka.

Wszystkie sklepy Kaufland są czynne

Sztab kryzysowy w centrali sieci Kaufland na bieżąco monitoruje sytuację zagrożonych zalaniem placówek i jest w stałym kontakcie ze służbami oraz pracownikami pomagającymi na miejscu zabezpieczyć budynki i mienie. Jak podkreśla sieć, - "dzięki ich ogromnemu zaangażowaniu od rana wszystkie placówki Kaufland pozostają otwarte". W całym kraju, we wszystkich sklepach sieci zbierane są dary dla powodzian.

Netto - zamknięty 1 sklep

Na terenach powodziowych czynne są wszystkie sklepy, poza placówką w Nysie, ale pięć placówek jest zagrożonych zalaniem. Netto, podobnie jak inne dyskonty organizuje transporty wody, pieczywa, żywności z długim terminem, środków czystości, żywności dla zwierząt.

