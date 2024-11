Zasiłek pogrzebowy będzie wyższy! Jest też zła wiadomość

Trzy niedziele handlowe przed Wigilią! Ważna poprawka do ustawy

Zasiłek pogrzebowy podwyższony prawdopodobnie od stycznia 2026 zamiast od 2025

W listopadzie Stały Komitet Rady Ministrów podjął decyzję o wznowieniu prac nad projektem w sprawie podwyższenia zasiłku pogrzebowego. Aktualnie proponowanym terminem wejścia w życie ustawy jest 1 stycznia 2026 r. Obecna kwota zasiłku pogrzebowego wynosi 4 tys. zł i pozostaje niezmienna od 2011 r.

Ministerstwo rodziny pracuje nad podwyższeniem tego świadczenia do 7 tys. zł i jego waloryzacją. Projekt w tej sprawie jest po konsultacjach publicznych. Resort chciał, by nowe zasady weszły w życie w przyszłym roku.

19 września projekt w sprawie zasiłku pogrzebowego został zdjęty z porządku obrad Stałego Komitetu Rady Ministrów ze względu na stan klęski żywiołowej. Jak wskazał resort rodziny, zaistniała wówczas potrzeba "zabezpieczenia środków finansowych na usuwanie skutków powodzi", dlatego projekt został odroczony. Ministerstwo poinformowało, że w listopadzie Stały Komitet Rady Ministrów podjął decyzję o wznowieniu prac nad projektem. "Aktualnie proponowanym terminem wejścia w życie ustawy jest dzień 1 stycznia 2026 r." - podało MRPiPS.

O ile wzrośnie zasiłek pogrzebowy? Resort finansów chce mniejszej podwyżki

W czasie konsultacji nad projektem zaistniały rozbieżności między ministerstwem rodziny a resortem finansów dotyczące kwoty podwyżki. MF optuje bowiem za wzrostem zasiłku do ok. 6 tys. 450 zł.

W uzasadnieniu do projektu podkreślono, że obecna kwota zasiłku pogrzebowego (4 tys. zł) nie pokrywa nawet większości kosztów pogrzebu. Zwrócono uwagę, że obecnie koszty pogrzebu wynoszą minimum 8-10 tys. zł. Kwoty te są różne w zależności od regionu organizacji pogrzebu - w większych miastach ceny są zwykle wyższe niż na wsi czy w mniejszych miejscowościach. W projekcie zaproponowano, by kwota zasiłku pogrzebowego, była podwyższana co roku, w marcu o wskaźnik inflacji.

Komu przysługuje zasiłek pogrzebowy?

Zasiłek przysługuje np.

członkowi rodziny

pracodawcy

gminie

osobie obcej

jeżeli pokryli koszty pogrzebu i posiadają dokumenty, które to potwierdzają.