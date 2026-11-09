Prawie 907 tys. bezrobotnych w Polsce

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przedstawiło wstępne dane dotyczące rynku pracy za październik 2026 roku. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,8 proc. i utrzymała się na takim samym poziomie jak we wrześniu. Wskaźnik nie zmienia się od czerwca.

Na pierwszy rzut oka sytuacja wygląda stabilnie. Jest jednak druga strona medalu. W urzędach pracy zarejestrowanych było w październiku 906,5 tys. osób. To wprawdzie o 500 mniej niż miesiąc wcześniej, ale aż o 39,2 tys. więcej niż w październiku ubiegłego roku. Oznacza to wzrost o 4,5 proc. Nie ma więc powodów do zadowolenia. Miesięczna stabilizacja statystyk nie oznacza, że Polakom łatwiej znaleźć zatrudnienie.

W tych województwach najtrudniej o pracę

Sytuacja na rynku pracy mocno różni się w zależności od regionu. Najlepiej wypada Wielkopolska, gdzie stopa bezrobocia wyniosła zaledwie 3,8 proc. Na drugim końcu zestawienia znalazło się województwo warmińsko-mazurskie. Tam bezrobocie sięga już 9,3 proc. Różnica między tymi regionami jest więc ogromna.

W porównaniu z wrześniem stopa bezrobocia spadła o 0,1 pkt proc. w trzech województwach. W dwóch wzrosła, a w pozostałych jedenastu pozostała bez zmian.

Ofert pracy coraz mniej. Kogo szukają firmy?

Niepokojąco wyglądają również statystyki dotyczące nowych ofert zatrudnienia. W październiku pracodawcy zgłosili do urzędów pracy 35 tys. ofert. To o 4,8 tys. mniej niż we wrześniu i o 1,4 tys. mniej niż przed rokiem. Firmy poszukiwały przede wszystkim magazynierów, pracowników produkcji, robotników budowlanych oraz pracowników biurowych.

Tymczasem wśród osób, które rejestrowały się jako bezrobotne, najwięcej było byłych pracowników handlu i przemysłu. Te dwie branże odpowiadały odpowiednio za 12,9 proc. i 12,1 proc. wszystkich nowych rejestracji.

Bez pracy, ale potrzebują przede wszystkim ubezpieczenia

Ciekawie wyglądają również powody, dla których Polacy zgłaszają się do urzędów pracy. Okazuje się, że nie wszyscy robią to wyłącznie po to, by znaleźć nową posadę. W badaniu 41,1 proc. ankietowanych bezrobotnych wskazało możliwość uzyskania ubezpieczenia zdrowotnego. Chęć otrzymania pomocy w znalezieniu zatrudnienia zadeklarowało natomiast 39,8 proc. badanych. Najczęstszymi przyczynami utraty poprzedniej pracy były upływ terminu umowy oraz rozwiązanie jej za porozumieniem stron.

Październikowe dane pokazują więc, że choć nie mamy gwałtownego wzrostu stopy bezrobocia, sytuacja na rynku pracy nie jest najlepsza. Bezrobotnych jest więcej niż przed rokiem, a nowych ofert zatrudnienia ubywa. Dla osób szukających pracy to fatalna wiadomość.

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