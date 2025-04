Spis treści

Polacy masowo oszukują na L4 za granicą. Jak to możliwe?

Na rynku pracy obserwuje się niepokojący trend: coraz więcej Polaków zatrudnionych w zagranicznych firmach nadużywa zwolnień lekarskich. Dotyczy to głównie branż takich jak transport i logistyka, gdzie pracownicy teoretycznie pracują za granicą przez dwa tygodnie w miesiącu, a następnie mają dwa tygodnie wolnego. Zamiast jednak wykonywać swoje obowiązki, część z nich korzysta z wątpliwych L4 za granicą, spędzając całe miesiące w Polsce.

W efekcie, niektórzy Polacy oszukują na L4 za granicą, pobierając wynagrodzenie w euro, które w przeliczeniu na złotówki może wynosić nawet kilkanaście tysięcy miesięcznie, nie przepracowując ani jednego dnia. Istnieją również obawy, że w trakcie zwolnienia lekarskiego podejmują dodatkową pracę zarobkową w Polsce. To rodzi pytanie, jak to w ogóle możliwe, że tak wiele osób oszukuje na L4 za granicą?

- Do naszych specjalistów zwracają się przedstawiciele zagranicznych firm, którzy sygnalizują bezradność w obliczu tego procederu. Pomimo oficjalnego zatrudnienia, pracownicy nie pojawiają się w pracy, a ich zwolnienia lekarskie budzą poważne wątpliwości. Jednocześnie pobierają sowite - jak na polskie realia -wynagrodzenie. Nasze doświadczenie nakazuje przypuszczać, że część z nich w tym czasie podejmuje także inne działalności zarobkowe w kraju – wyjaśnia Mikołaj Zając, prezes firmy doradczej Conperio.

Skala nadużyć L4 za granicą jest trudna do oszacowania, ale z pewnością stanowi poważny problem dla zagranicznych firm.

Teleporady sprzyjają oszustwom na L4 za granicą? Ustalmy przyczyny nadużyć

Jedną z głównych przyczyn, dla których Polacy oszukują na L4 za granicą, jest łatwość uzyskania zwolnienia lekarskiego. Współczesny system teleporad i konsultacji online umożliwia otrzymanie L4 bez konieczności osobistej wizyty u lekarza. Wystarczy kilka minut, aby uzyskać zwolnienie lekarskie online, co dla niektórych staje się wygodnym sposobem na obejście tradycyjnych procedur.

Taka sytuacja podważa zaufanie do systemu opieki zdrowotnej i sprzyja nadużyciom L4 za granicą, co w dalszej perspektywie destabilizuje system i zwiększa koszty społeczne. Czy zatem system teleporad, choć wygodny, nie ułatwia oszustw związanych z L4 za granicą? To pytanie staje się coraz bardziej aktualne w kontekście rosnącej skali problemu. Jednak, czy tylko teleporady są winne? Eksperci wskazują również na luki w systemie kontroli zwolnień lekarskich oraz brak skutecznej współpracy międzynarodowej w tym zakresie.

Kto traci na nadużyciach L4 za granicą? Straty firm i wizerunku polskich pracowników

Długotrwałe nadużywanie zwolnień lekarskich prowadzi do poważnych problemów w organizacjach zatrudniających pracowników w międzynarodowych strukturach. Pracodawcy, którzy zmagają się z problemem oszustw na L4 za granicą, narażeni są na zwiększone koszty związane z poszukiwaniem zastępstw, a także z obniżoną wydajnością pracy. W dłuższej perspektywie może to również prowadzić do problemów z reputacją firmy, zwłaszcza jeśli proceder ten dotyczy wielu pracowników w tej samej organizacji.

Co więcej, nadużywanie L4 za granicą negatywnie wpływa na wizerunek polskich pracowników. "Wzrost liczby przypadków nadużyć związanych z L4 w kontekście międzynarodowego zatrudnienia to tylko jeden z objawów szerszego problemu. Proceder ten niekorzystnie wpływa na postrzeganą uczciwość polskich pracowników na rynkach międzynarodowych. Rosnąca liczba nielegalnych i nieetycznych praktyk może wpłynąć na reputację całego kraju jako solidnego dostawcy pracowników. To z kolei może utrudnić negocjacje z zagranicznymi pracodawcami i zniechęcić ich do zatrudniania polskich pracowników w przyszłości" – podkreśla Mikołaj Zając.

Jak powstrzymać oszustwa na L4 za granicą? Potrzebne zmiany w systemie kontroli

W obliczu rosnącej skali nadużyć związanych z L4 za granicą, konieczne staje się wprowadzenie przemyślanych zmian zarówno w polskim systemie kontroli absencji chorobowych, jak i w regulacjach dotyczących międzynarodowego zatrudnienia. Eksperci wskazują na potrzebę szerokiej współpracy na poziomie krajowym i międzynarodowym, aby skutecznie przeciwdziałać oszustwom na L4 za granicą. Konieczne jest uszczelnienie systemu teleporad, wprowadzenie bardziej rygorystycznych kontroli zwolnień lekarskich oraz wymiana informacji między krajami. Tylko w ten sposób można skutecznie walczyć z tym nieuczciwym procederem i chronić interesy uczciwych pracowników oraz pracodawców.

