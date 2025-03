i Autor: SHUTTERSTOCK (3) masło

U nas jest taniej?

Mają euro, a kupują w polskich sklepach. Cudzoziemcy szturmują sklepy w Polsce

Nowy trend wśród naszych południowych sąsiadów to... zakupy! Słowacy masowo przekraczają granicę, by zaopatrywać się w polskich sklepach - pisze Onet. Co ich tak bardzo przyciąga? Czy to tylko słynne, tańsze masło? Sprawdź, jakie produkty znikają z półek w przygranicznych miejscowościach i dlaczego Słowacy uważają nasz sklepy za raj dla oszczędnych.