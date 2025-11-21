Ministerstwo Finansów proponuje obniżenie opłaty za udział w Portalu PPK z 0,05% do 0,04% wartości aktywów netto.

Zmiana stawki dotyczyć będzie opłat za rok 2025, które zostaną wpłacone na początku 2026 roku.

Mimo obniżki stawki, przewidywany wpływ z opłat na Portal PPK za 2025 rok wyniesie prawie 16,4 mln zł, co oznacza wzrost w porównaniu do 2024 roku (ponad 15,1 mln zł).

Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2026 r., co oznacza, że firmy finansowe zapłacą mniej za zarządzanie PPK

Niższa stawka opłaty za Portal PPK – co proponuje Ministerstwo Finansów?

Na stronach Rządowego Centrum Legislacji opublikowano projekt nowelizacji rozporządzenia, który zakłada istotną zmianę dla rynku finansowego. Ministerstwo Finansów chce obniżyć opłatę, którą instytucje finansowe wnoszą za udział w Portalu PPK, czyli kluczowym narzędziu do obsługi programu. Zmiana ma na celu dostosowanie obciążeń do rosnącej wartości aktywów zgromadzonych w systemie.

Obecnie instytucje finansowe są zobowiązane do uiszczania opłaty w wysokości 0,05 proc. wartości aktywów netto zgromadzonych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych. Zgodnie z projektem przygotowanym przez Ministerstwo Finansów, stawka opłaty za udział w Portalu PPK, którą ponoszą instytucje finansowe, zostanie obniżona z obecnych 0,05 proc. do 0,04 proc. wartości aktywów netto. Projektowana redukcja o 0,01 punktu procentowego to odpowiedź na dynamiczny rozwój programu i rosnącą bazę aktywów, co naturalnie przekłada się na wyższe kwoty nominalne wpłacane przez podmioty zarządzające PPK.

Ile wyniosą wpływy do budżetu po obniżce opłaty za PPK?

Choć na pierwszy rzut oka obniżka stawki procentowej sugeruje mniejsze wpływy, analiza dołączona do projektu rozporządzenia pokazuje zupełnie inny obraz. Resort finansów przewiduje, że mimo cięcia, całkowita kwota zebrana z tytułu opłat będzie wyższa niż w poprzednich latach. Ten paradoks wynika bezpośrednio z faktu, że wartość aktywów netto w Pracowniczych Planach Kapitałowych systematycznie i dynamicznie rośnie.

Z uzasadnienia projektu wynika, że mimo obniżki stawki, prognozowane wpływy z opłat na Portal PPK za rok 2025 wyniosą prawie 16,4 mln zł, czyli więcej niż wpłata za rok 2024, która opiewała na nieco ponad 15,1 mln zł. Oznacza to, że rosnąca popularność i skala programu PPK z nawiązką rekompensują obniżenie procentowej stawki opłaty. Jest to pozytywny sygnał świadczący o dojrzałości i stabilności systemu oszczędnościowego, który z roku na rok gromadzi coraz większy kapitał.

Od kiedy nowa opłata za PPK wejdzie w życie?

Zgodnie z informacjami zawartymi w projekcie, nowe przepisy mają zacząć obowiązywać w jasno określonym terminie. Projektowane rozporządzenie ma wejść w życie od 1 stycznia 2026 roku. Należy jednak zwrócić uwagę na specyfikę rozliczeń opłaty, która jest wnoszona za dany rok kalendarzowy w pierwszym kwartale roku następnego.

Oznacza to, że obniżona stawka będzie dotyczyć opłaty za cały rok 2025, którą instytucje finansowe będą zobowiązane uiścić w pierwszym kwartale 2026 roku. Taki harmonogram daje rynkowi czas na przygotowanie się do zmian, a jednocześnie pozwala na zastosowanie nowej, niższej stawki do aktywów zgromadzonych w całym 2025 roku. Projekt jest obecnie na etapie konsultacji publicznych.

Pieniądze to nie Wszystko - Marek Zuber