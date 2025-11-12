PPK to dobrowolny program oszczędzania na emeryturę, zasilany wpłatami pracownika (min. 2% wynagrodzenia), pracodawcy (min. 1,5%) oraz państwa (250 zł powitalnej i 240 zł rocznej dopłaty).

Stan konta PPK łatwo sprawdzisz online na stronie mojeppk.pl, logując się do instytucji finansowej, która prowadzi Twoje konto (np. PKO TFI, PZU).

Standardowo środki z PPK wypłacisz po 60. roku życia bez podatku od zysków kapitałowych i utraty dopłat, otrzymując 75% w ratach i 25% jednorazowo.

Istnieją wyjątki od wcześniejszej wypłaty bez konsekwencji: w przypadku poważnej choroby (do 100% środków) lub jako wkład własny na mieszkanie (do 25% środków dla osób poniżej 45 lat).

Czym jest PPK?

PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Jego głównym celem jest wsparcie pracowników w odkładaniu dodatkowych środków na przyszłość, stanowiących uzupełnienie emerytury z ZUS.

Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, od której odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, automatycznie posiada konto w PPK, chyba że złożyła wcześniej rezygnację. Pracodawca automatycznie zapisuje pracownika do PPK.

Jak zasilane jest konto PPK?

Konto w PPK jest zasilane z trzech źródeł:

Wpłaty pracownika – minimum 2% wynagrodzenia brutto. Pracownik może zdecydować się na wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.

Wpłaty pracodawcy – minimum 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracodawca może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową, maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia.

Wpłaty od państwa – jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz roczna dopłata w wysokości 240 zł.

Jak sprawdzić stan konta PPK online?

Sprawdzenie stanu konta PPK jest niezwykle proste i można to zrobić przez internet. Każdy uczestnik programu ma przypisane konto w jednej z instytucji finansowych, takich jak PKO TFI, PZU, Allianz, NN Investment Partners czy Santander. Informacje o tym, gdzie dokładnie prowadzone jest Twoje konto, znajdziesz w dokumentach przekazanych przez pracodawcę lub po zalogowaniu na portal mojeppk.pl.

Krok po kroku: jak sprawdzić stan konta PPK?

Wejdź na stronę mojeppk.pl.

Kliknij przycisk "Zaloguj się do swojego PPK".

System przekieruje Cię na stronę instytucji finansowej, w której znajdują się Twoje środki.

Zaloguj się, używając numeru PESEL i adresu e-mail. Przy pierwszym logowaniu konieczne będzie utworzenie hasła lub aktywacja konta za pomocą linku przesłanego przez instytucję.

Po zalogowaniu się do systemu zobaczysz aktualny stan konta PPK, czyli łączną kwotę zgromadzonych pieniędzy, wraz z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i państwa. System prezentuje również historię miesięcznych wpłat, zysk lub stratę z inwestycji, dopłaty roczne od państwa oraz prognozowaną wartość środków w przyszłości.

Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?

Standardowo, środki zgromadzone w PPK można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W takim przypadku wypłata jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i nie powoduje utraty dopłat od państwa. 75% środków jest wypłacane w ratach (np. przez 10 lat), a 25% można otrzymać jednorazowo. Wypłata środków przed 60. rokiem życia jest traktowana jako rezygnacja z programu i wiąże się z pewnymi konsekwencjami:

Potrącenie 30% wpłat pracodawcy (przekazywanych do ZUS).

Zwrot dopłat państwowych.

Pobranie podatku od zysków kapitałowych.

W takim przypadku uczestnik odzyskuje głównie swoje składki oraz część wypracowanego zysku.

Wyjątki od reguły – kiedy wypłata jest bez konsekwencji?

Ustawodawca przewidział dwa wyjątki, w których pieniądze można wypłacić wcześniej, bez utraty dopłat i podatku:

Poważna choroba – uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko mogą wypłacić do 100% środków.

Wkład własny na mieszkanie – uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych środków jako wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu, pod warunkiem, że ma mniej niż 45 lat.

Wypłatę z PPK można zlecić online, logując się do systemu instytucji finansowej prowadzącej rachunek. Wystarczy wypełnić wniosek i wskazać preferowany sposób przekazania pieniędzy: jednorazowo lub w ratach.

Pieniądze to nie wszystko - Tadeusz Białek