- PPK to dobrowolny program oszczędzania na emeryturę, zasilany wpłatami pracownika (min. 2% wynagrodzenia), pracodawcy (min. 1,5%) oraz państwa (250 zł powitalnej i 240 zł rocznej dopłaty).
- Stan konta PPK łatwo sprawdzisz online na stronie mojeppk.pl, logując się do instytucji finansowej, która prowadzi Twoje konto (np. PKO TFI, PZU).
- Standardowo środki z PPK wypłacisz po 60. roku życia bez podatku od zysków kapitałowych i utraty dopłat, otrzymując 75% w ratach i 25% jednorazowo.
- Istnieją wyjątki od wcześniejszej wypłaty bez konsekwencji: w przypadku poważnej choroby (do 100% środków) lub jako wkład własny na mieszkanie (do 25% środków dla osób poniżej 45 lat).
Czym jest PPK?
PPK, czyli Pracownicze Plany Kapitałowe, to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania na emeryturę, funkcjonujący w Polsce od 2019 roku. Jego głównym celem jest wsparcie pracowników w odkładaniu dodatkowych środków na przyszłość, stanowiących uzupełnienie emerytury z ZUS.
Każda osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, od której odprowadzane są składki emerytalno-rentowe, automatycznie posiada konto w PPK, chyba że złożyła wcześniej rezygnację. Pracodawca automatycznie zapisuje pracownika do PPK.
Jak zasilane jest konto PPK?
Konto w PPK jest zasilane z trzech źródeł:
- Wpłaty pracownika – minimum 2% wynagrodzenia brutto. Pracownik może zdecydować się na wpłatę dodatkową w wysokości do 2% wynagrodzenia.
- Wpłaty pracodawcy – minimum 1,5% wynagrodzenia brutto. Pracodawca może zadeklarować wyższą wpłatę dodatkową, maksymalnie do 2,5% wynagrodzenia.
- Wpłaty od państwa – jednorazowa wpłata powitalna w wysokości 250 zł oraz roczna dopłata w wysokości 240 zł.
Jak sprawdzić stan konta PPK online?
Sprawdzenie stanu konta PPK jest niezwykle proste i można to zrobić przez internet. Każdy uczestnik programu ma przypisane konto w jednej z instytucji finansowych, takich jak PKO TFI, PZU, Allianz, NN Investment Partners czy Santander. Informacje o tym, gdzie dokładnie prowadzone jest Twoje konto, znajdziesz w dokumentach przekazanych przez pracodawcę lub po zalogowaniu na portal mojeppk.pl.
Krok po kroku: jak sprawdzić stan konta PPK?
- Wejdź na stronę mojeppk.pl.
- Kliknij przycisk "Zaloguj się do swojego PPK".
- System przekieruje Cię na stronę instytucji finansowej, w której znajdują się Twoje środki.
- Zaloguj się, używając numeru PESEL i adresu e-mail. Przy pierwszym logowaniu konieczne będzie utworzenie hasła lub aktywacja konta za pomocą linku przesłanego przez instytucję.
- Po zalogowaniu się do systemu zobaczysz aktualny stan konta PPK, czyli łączną kwotę zgromadzonych pieniędzy, wraz z podziałem na wpłaty pracownika, pracodawcy i państwa. System prezentuje również historię miesięcznych wpłat, zysk lub stratę z inwestycji, dopłaty roczne od państwa oraz prognozowaną wartość środków w przyszłości.
Kiedy można wypłacić pieniądze z PPK?
Standardowo, środki zgromadzone w PPK można wypłacić po ukończeniu 60. roku życia. W takim przypadku wypłata jest zwolniona z podatku od zysków kapitałowych i nie powoduje utraty dopłat od państwa. 75% środków jest wypłacane w ratach (np. przez 10 lat), a 25% można otrzymać jednorazowo. Wypłata środków przed 60. rokiem życia jest traktowana jako rezygnacja z programu i wiąże się z pewnymi konsekwencjami:
- Potrącenie 30% wpłat pracodawcy (przekazywanych do ZUS).
- Zwrot dopłat państwowych.
- Pobranie podatku od zysków kapitałowych.
W takim przypadku uczestnik odzyskuje głównie swoje składki oraz część wypracowanego zysku.
Wyjątki od reguły – kiedy wypłata jest bez konsekwencji?
Ustawodawca przewidział dwa wyjątki, w których pieniądze można wypłacić wcześniej, bez utraty dopłat i podatku:
- Poważna choroba – uczestnik PPK, jego małżonek lub dziecko mogą wypłacić do 100% środków.
- Wkład własny na mieszkanie – uczestnik może wypłacić do 25% zgromadzonych środków jako wkład własny przy zakupie mieszkania lub budowie domu, pod warunkiem, że ma mniej niż 45 lat.
Wypłatę z PPK można zlecić online, logując się do systemu instytucji finansowej prowadzącej rachunek. Wystarczy wypełnić wniosek i wskazać preferowany sposób przekazania pieniędzy: jednorazowo lub w ratach.