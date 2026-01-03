Od 3 stycznia Lidl oferuje nową kolekcję Crivit, wspierającą noworoczne postanowienia dotyczące aktywności fizycznej, dostępną stacjonarnie i online.

W ofercie dla kobiet znajdziesz funkcjonalne koszulki za 14,99 zł i legginsy z rabatem 20% (od 19,99 zł).

Mężczyźni mogą skorzystać m.in. z przecenionych o 30% spodni dresowych za 34,99 zł.

Lidl oferuje też szeroki wybór akcesoriów do ćwiczeń w domu, takich jak maty do jogi (34,99 zł), hantle (od 19,99 zł) oraz buty sportowe przecenione do 39,99 zł.

Odzież sportowa Crivit: koszulki i legginsy w dobrych cenach

Wśród propozycji dla kobiet w Lidlu znalazła się szeroka gama ubrań dopasowanych do różnych aktywności. Bazą kolekcji są koszulki funkcyjne damskie Crivit w cenie 14,99 zł/szt. (również online). Wykonano je z lekkiego, szybkoschnącego materiału, który ma wspierać komfort podczas intensywniejszego wysiłku. Do zestawu można dobrać legginsy funkcyjne damskie Crivit z rabatem 20% – od wersji basic za 19,99 zł/para, przez modele z siateczką za 29,99 zł/para, aż po warianty premium za 39,99 zł/para. W ofercie są też m.in. spodnie flare za 29,99 zł/para oraz kolarki za 14,99 zł/para. Ubrania wykorzystują technologię Feran Ice, która ma wspierać odprowadzanie wilgoci i uczucie ochłodzenia.

Męska kolekcja Crivit i wygoda na trening i po treningu

Dla panów przygotowano m.in. spodnie dresowe męskie Crivit w promocji tańsze o 30%, w cenie 34,99 zł/para. Zastosowano w nich materiał typu double knit, który ma pomagać utrzymać fason i zapewniać wygodę zarówno podczas aktywności, jak i w czasie odpoczynku.

Biustonosze sportowe Crivit i dodatki, które poprawiają komfort

Kompletując strój na ćwiczenia, warto pamiętać o elementach, które wspierają swobodę ruchów. W ofercie pojawią się biustonosze sportowe damskie Crivit z rabatem 20% za 23,99 zł/szt. Ich bezszwowa konstrukcja i miękki materiał mają ułatwić dopasowanie do różnych rodzajów treningu.

Akcesoria do ćwiczeń w domu: od taśm po matę do jogi

Noworoczna propozycja obejmuje też sprzęt i drobne akcesoria, które pomagają stworzyć domową strefę ćwiczeń. Wśród nich znajdziemy m.in. zestawy taśm i uchwytów w cenie 12,99 zł, hantle i obciążniki od 19,99 zł/zestaw, a także matę do fitnessu i jogi Crivit za 34,99 zł/szt. (również online). Uzupełnieniem są m.in. roller, hantelki lub ekspander za 19,99 zł, bidony SilverCrest® 1 l za 14,99 zł, sportowe skarpety Reebok (3 pary) za 24,99 zł, torba sportowa damska Crivit 22 l za 44,99 zł oraz buty sportowe Crivit przecenione o 20% do 39,99 zł/para.

