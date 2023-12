Kursy walut 19.12.2023

Jakie są kursy walut we wtorek 19 grudnia 2023 roku? Jak podaje PAP, we wtorek rano 7 złoty umocnił się o 0,12 proc. względem euro, do 4,32 zł. Polska waluta osłabiła się natomiast o 0,08 proc. wobec dolara amerykańskiego, do blisko 3,96 zł i o 0,09 proc. względem franka szwajcarskiego, wycenianego na prawie 4,57 zł. Dla porównania w poniedziałek 18 grudnia 2023 roku około godz. 17.00 euro kosztowało 4,33 zł, dolar 3,97 zł, a frank 4,57 zł. Co wpływa na kursy walut? Czynników wpływających na kursy walut jest wiele, ale kluczowe tutaj są ceny na rynkach ropy, sytuacja geopolityczna i światowa gospodarka. W dobie bardzo dużej niestabilności zarówno geopolitycznej (wojna na Ukrainie), jak i ekonomicznej (długotrwała wysoka inflacja, zawirowania ze stopami procentowymi, kryzys energetyczny) może coraz częściej dochodzić do wahań na rynkach walutowych.

