Podczas XIII gali Złoty Laur Super Biznesu 2026, prof. Leszek Balcerowicz został uhonorowany tytułem „Osobowość 35-lecia” za swój wkład w transformację gospodarczą Polski.

Najbardziej poruszającym momentem było przyznanie tytułu „Osobowość Roku” Andrzejowi Poczobutowi, białoruskiemu więźniowi politycznemu, co podkreśliło wymiar walki o wolność słowa.

Wśród firm wyróżniono Orlen S.A. za „Transformację Energetyczną” oraz Bank Gospodarstwa Krajowego za „Biznes i Innowacje”, doceniając ich wpływ na polską gospodarkę.

Gala, z udziałem Swiatłany Cichanouskiej i noblisty Alesia Bialackiego, stała się ważnym manifestem na rzecz wolności, łącząc świat biznesu z wartościami społecznymi.

Najważniejsze nagrody wieczoru: Wyróżnienia dla prof. Leszka Balcerowicza i Andrzeja Poczobuta

Wtorkowy wieczór, 20 października 2026 roku, w warszawskim Hotelu Bellotto zgromadził czołowe postacie świata biznesu, polityki i świata nauki. Choć nagrodzono liderów wielu branż, to największe emocje wzbudziły wyróżnienia specjalne. Nagrodę „Osobowość 35-lecia”, przyznaną z okazji jubileuszu „Super Expressu”, odebrał profesor Leszek Balcerowicz. Statuetkę jednemu z głównych architektów polskiej transformacji gospodarczej wręczył profesor Piotr Wachowiak, rektor Szkoły Głównej Handlowej.

Jednak najbardziej poruszającym momentem gali było przyznanie tytułu „Osobowość Roku”. Trafił on do Andrzeja Poczobuta, działacza polskiej mniejszości na Białorusi i więźnia politycznego reżimu Aleksandra Łukaszenki. Laudację na cześć laureata wygłosił Aleś Bialacki, laureat Pokojowej Nagrody Nobla. Sam Andrzej Poczobut, łącząc się z publicznością, podkreślił skromnie, że „nie czuje się bohaterem”. Tegoroczni laureaci nagrody Złoty Laur "Super Biznesu" w kategoriach specjalnych to postacie niezwykle symboliczne, reprezentujące zarówno fundamenty wolnej gospodarki, jak i cenę walki o wolność słowa.

Złoty Laur "Super Biznesu" 2026: Kto jeszcze znalazł się wśród zwycięzców?

Podczas gali doceniono także firmy i instytucje, które mają realny wpływ na polską gospodarkę i życie codzienne Polaków. W kluczowej kategorii „Transformacja Energetyczna” zwycięzcą został Orlen S.A. Nagrodę dla paliwowego giganta odebrał prezes zarządu Orlen S.A. Ireneusz Fąfara z rąk Grzegorza Wrony, wiceministra aktywów państwowych.

Statuetka w kategorii „Biznes i Innowacje” powędrowała do Banku Gospodarstwa Krajowego. Odbierając ją od ministra nauki i szkolnictwa wyższego Marcina Kulaska, prezes Banku Gospodarstwa Krajowego Mirosław Czekaj podkreślał rolę banku w napędzaniu innowacyjnych projektów w kraju. Prestiżowe nagrody biznesowe 2026 trafiły do liderów w swoich branżach, od energetyki po finanse i budownictwo.

Wśród pozostałych nagrodzonych znaleźli się:

Strabag Sp. z o.o. w kategorii „Kultura i Biznes”,

w kategorii „Kultura i Biznes”, Swixx Biopharma Sp. z o.o. w kategorii „Medycyna i Biznes”,

w kategorii „Medycyna i Biznes”, Związek Banków Polskich jako „Instytucja 35-lecia”,

jako „Instytucja 35-lecia”, Władimir Semirunnij, polsko-rosyjski łyżwiarz, który otrzymał tytuł „Ambasadora Polski”.

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XIII Gala Złotego Lauru „Super Biznesu” była czymś więcej niż tylko wydarzeniem biznesowym. Dzięki obecności wyjątkowych gości nabrała wymiaru manifestu na rzecz wolności. Uroczystość otworzył Hubert Biskupski, szef „Super Biznesu”, który mówił, że „biznes to przede wszystkim ludzie: ich odwaga w przełamywaniu schematów, pasja oraz niezłomna wiara w tworzenie trwałych wartości”.

Szczególnym gościem gali była Swiatłana Cichanouska, liderka białoruskiej opozycji, która w swoim wystąpieniu dziękowała Polakom za wsparcie. „Polska zawsze była inspiracją dla Białorusi w jej drodze do wolności” – mówiła. Równie mocno wybrzmiało przemówienie noblisty Alesia Bialackiego, który zakończył je historycznym zawołaniem: „O wolność Waszą i Naszą!”. Ta niezwykła atmosfera pokazała, że świat biznesu i świat wartości nie tylko mogą, ale i powinny iść w parze.

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