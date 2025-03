Zmiany w 800 plus od 1 czerwca. Część rodzin straci prawo świadczenia!

Państwowe spółki będą dokładać do budowy schronów. Przekażą podatek do specjalnego funduszu

Te rodziny mogą nie otrzymać pieniędzy z 800 plus

Rodzice i opiekunowie mogą składać wnioski o świadczenie "Rodzina 800 plus" na kolejny okres zasiłkowy od lutego 2025 roku. Okres ten rozpoczyna się 1 czerwca 2025 roku i trwa do maja 2026 roku.

W 2025 roku ZUS przewiduje zmniejszenie liczby wypłat w ramach programu 800 plus dla obywateli Ukrainy. To konsekwencja nowelizacji przepisów, która weszła w życie w połowie ubiegłego roku. Zgodnie z nowymi regulacjami, świadczenie będzie przysługiwało tylko tym ukraińskim rodzicom, których dzieci uczęszczają do szkół na terenie Polski.

Jak poinformowała wiceminister Joanna Mucha, reprezentująca Ministerstwo Edukacji Narodowej, liczba ukraińskich dzieci objętych programem 800 plus zmniejszyła się o 20 tysięcy od początku roku. Zmiana ta jest bezpośrednim efektem wprowadzenia kryterium uczęszczania do szkoły, a jej efekty zobaczymy najwcześniej 1 czerwca 2025 roku, czyli od początku nowego okresu rozliczeniowego.

Jak złożyć wniosek o 800 plus?

Wnioski o świadczenie można składać wyłącznie drogą elektroniczną, wykorzystując następujące kanały:

Platformę Usług Elektronicznych ZUS (eZUS) ;

; system bankowości elektronicznej;

portal Emp@tia ;

; aplikację mobilną mZUS.

W przypadku rodziców, którzy wcześniej pobierali świadczenie 800 plus, ścieżka składania wniosku będzie łatwiejsza, rodzice mogą wygenerować wniosek na nowy okres w aplikacji mobilnej. System automatycznie uzupełni dane na podstawie poprzedniego wniosku, dając możliwość ich edycji. Dodatkowo, jeśli dziecko jest zarejestrowane w ZUS jako osoba ubezpieczona, system automatycznie pobierze jego dane, co uprości proces składania wniosku.

Nowy okres zasiłkowy 800 plus - ważne terminy

Aby zapewnić ciągłość wypłat, wniosek o 800 plus wraz z kompletem dokumentów należy złożyć do 30 kwietnia 2025 roku. W takim przypadku ZUS wypłaci świadczenie do 30 czerwca 2025 roku. Składając wniosek do końca czerwca 2025 roku gwarantuje wypłatę z wyrównaniem od 1 czerwca 2025 roku, ale złożenie wniosku po 30 czerwca 2025 roku oznacza, że świadczenie będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

W 2024 roku złożono 5 193 000 wniosków o świadczenie wychowawcze, obejmujących 7 918 000 dzieci. W porównaniu z rokiem poprzednim, kiedy wpłynęło 5 271 000 wniosków dotyczących 8 136 000 dzieci, odnotowano niewielki spadek liczby wniosków i objętych nimi dzieci. ZUS realizuje wypłaty 800 plus w dziesięciu ustalonych terminach w miesiącu i są to 2, 4, 7, 9, 12, 14, 16, 18, 20 i 22 dzień miesiąca. Zdarza się jednak, że terminy te ulegają przesunięciu, jeśli dzień wypłaty przypada na dzień wolny od pracy. Taka sytuacja będzie miała miejsce w kwietniu 2025 roku.

