Miliarder kpi z Polaków?

Znany polski miliarder krytykuje Polaków na pracy zdalnej. Zamiast pracować remontują, ćwiczą i zajmują się ogrodem

Mariusz Książek, założyciel grupy Marvipol w wywiadzie udzielonym magazynowi "Forbes" krytykuje wprost pracę zdalną. Książek uważa, że jest to przywilej, z którego mogą korzystać głównie informatycy, a to tylko dlatego, że takiego typu rozwiązanie ma ich skłonić do pracy dla polskich firm. Portal money.pl cytuje fragmenty wywiadu udzielonego przez biznesmena.