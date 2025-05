Tak Biejat chce rozwiązać kryzys mieszkaniowy. Co jeszcze proponuje kandydatka?

ZUS czeka na Twój dokument! Praca a zasiłek przedemerytalny – limity i terminy

Zbliża się ważny termin dla osób pobierających zasiłek przedemerytalny z ZUS. Do 30 maja należy złożyć zaświadczenie o dochodach, które mogą wpłynąć na wysokość świadczenia. Sprawdź, jakie są limity zarobków i jakie dokumenty musisz dostarczyć, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia wypłaty.

ZUS przypomina: Masz czas do 30 maja na zaświadczenie o dochodach

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny muszą pamiętać o ważnym terminie. Do 30 maja każdego roku należy złożyć w ZUS zaświadczenie o dochodach osiągniętych w poprzednim roku rozliczeniowym. W tym roku termin ten również obowiązuje. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować konsekwencjami finansowymi, dlatego warto dopilnować formalności.

Zaświadczenie o dochodach jest kluczowe, ponieważ ZUS na jego podstawie weryfikuje, czy wypłaca świadczenie w prawidłowej wysokości. Jak wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalna rzeczniczka prasowa ZUS w województwie śląskim, "informacja o przychodach jest niezbędna, by ZUS mógł ustalić, czy wypłacał świadczenie lub zasiłek przedemerytalny w prawidłowej wysokości".

Ile możesz dorobić do zasiłku przedemerytalnego? Sprawdź limity ZUS

Osoby pobierające zasiłek przedemerytalny muszą kontrolować swoje zarobki, ponieważ ich wysokość ma bezpośredni wpływ na wypłacane świadczenie. ZUS ustalił progi dochodowe, których przekroczenie skutkuje zmniejszeniem lub zawieszeniem wypłaty.

Jakie są aktualne limity zarobków przy świadczeniu i zasiłku przedemerytalnym?

21 466,80 zł brutto – jeśli roczny przychód od marca 2024 do lutego 2025 nie przekroczy tej kwoty, wysokość świadczenia pozostanie bez zmian.

21 466,80 - 60 106,80 zł brutto – jeśli roczny przychód znajduje się w tych widełkach, ZUS pomniejszy wypłaty, gwarantowana kwota świadczenia wynosi 897,35 zł.

Powyżej 60 106,80 zł brutto – ZUS zawiesi wypłatę świadczenia.

Warto pamiętać, że od 1 marca 2025 r. wysokość świadczenia przedemerytalnego wynosi 1893,41 zł.

Jak udokumentować dochody do ZUS? Zaświadczenie od pracodawcy lub oświadczenie

Aby prawidłowo udokumentować swoje dochody i uniknąć problemów z wypłatą zasiłku przedemerytalnego, należy złożyć w ZUS odpowiednie dokumenty.

Osoby zatrudnione na umowę o pracę powinny dostarczyć zaświadczenie od pracodawcy o osiągniętych zarobkach, najlepiej z podziałem na poszczególne miesiące. Zaświadczenie powinno zawierać informacje o przychodzie brutto.

Osoby prowadzące działalność gospodarczą składają oświadczenie dotyczące podstawy, od której opłacają składki. W oświadczeniu należy podać miesięczną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne. Pamiętaj, aby dołączyć do dokumentów swój numer PESEL lub NIP oraz numer świadczenia przedemerytalnego. Ułatwi to identyfikację i przyspieszy proces weryfikacji.

Co grozi za przekroczenie limitu dochodów przy zasiłku przedemerytalnym?

Przekroczenie ustalonych przez ZUS limitów dochodowych ma poważne konsekwencje dla osób pobierających zasiłek przedemerytalny. W zależności od wysokości przekroczenia, świadczenie może zostać zmniejszone lub zawieszone.

Jeśli roczny przychód przekroczy kwotę 21 466,80 zł brutto, ale nie przekroczy 60 106,80 zł brutto, ZUS pomniejszy wypłacane świadczenie. W takim przypadku gwarantowana kwota świadczenia wynosi 897,35 zł. W sytuacji, gdy roczny przychód przekroczy kwotę 60 106,80 zł brutto, ZUS zawiesi wypłatę świadczenia przedemerytalnego. Oznacza to, że osoba, która przekroczyła limit, nie otrzyma żadnych środków z ZUS.

Warto więc monitorować swoje dochody i na bieżąco informować ZUS o wszelkich zmianach w sytuacji zawodowej. Pozwoli to uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zapewni prawidłową wypłatę świadczenia. Pamiętaj, że termin złożenia zaświadczenia o dochodach do ZUS upływa 30 maja. Nie przekraczaj limitów zarobków, aby uniknąć zmniejszenia lub zawieszenia zasiłku przedemerytalnego. W razie wątpliwości skontaktuj się z ZUS, aby uzyskać szczegółowe informacje.

Źródło: pit.pl