Gábor Sztaniszláv nowym dyrektorem generalnym Ipsen Poland

Z początkiem września 2025 roku Gábor Sztaniszláv objął funkcję Dyrektora Generalnego Ipsen Poland sp. z o.o.

Zastąpił w tej roli Arkadiusza Budzińskiego, który został powołany na stanowisko Dyrektora Generalnego Ipsen w Chinach.

Gábor Sztaniszláv łączy wieloletnie doświadczenie w sektorze farmaceutycznym z silnymi kompetencjami liderskimi, wnosząc do Ipsen Poland wizję, która będzie podstawą rozwoju firmy w przyszłości.

Swoją karierę rozpoczynał w węgierskiej filii firmy Organon specjalizując się w marketingu i sprzedaży. Przez ostatnie 15 lat związany był z firmą Amgen, gdzie do 2011 roku piastował funkcję menedżera w obszarze onkologii na Węgrzech, a następnie zdobywał doświadczenie na najwyższych lokalnych, regionalnych i międzynarodowych szczeblach kierowniczych, m.in. w Rumunii, Holandii, Belgii i Luksemburgu. W europejskiej centrali firmy kierował projektem opartym na budowaniu strategicznych relacji z partnerami biznesowymi we wszystkich krajach Europy. W latach 2018-2020 Gábor Sztaniszláv zajmował stanowisko Dyrektora Generalnego Amgen w Polsce, był również Członkiem Zarządu INFARMA.

– Bardzo cieszymy się, że Gábor Sztaniszláv dołącza do Zespołu Ipsen Poland, wnosząc swoje bogate doświadczenie i doskonałą znajomość branży farmaceutycznej, w tym także polskiego rynku. Jesteśmy przekonani, że jego kompetencje, wizjonerskie podejście i zorientowanie na osiąganie celów otworzą nowe perspektywy dla rozwoju Ipsen w Polsce – mówi Guillermo Castillo Acero, Dyrektor Ipsen w regionie Europy Północnej i Środkowej (NCE).

Powołanie Gábora Sztaniszláva na stanowisko Dyrektora Generalnego Ipsen Poland jest wyrazem uznania dla jego wieloletniego zaangażowania w obszar ochrony zdrowia oraz pasji w realizowaniu projektów wywierających realny wpływ na życie pacjentów.

– Jestem niezwykle szczęśliwy obejmując stery Ipsen Poland – firmie o ugruntowanej, wysokiej pozycji w onkologii i neurologii, w momencie dynamicznego rozwoju portfolio w obszarze rzadkich chorób wątroby. Powierzenie funkcji Dyrektora Generalnego firmy w Polsce to dla mnie duże wyróżnienie i ekscytujące wyzwanie. Cieszę się tym bardziej, że po 5 latach będę mógł ponownie odkrywać kraj, który jest ważnym miejscem na mapie Europy w kontekście rozwoju innowacji w służbie pacjentom – zaznacza Gábor Sztaniszláv, Dyrektor Generalny Ipsen Poland.

Gábor Sztaniszláv podkreśla, że jego priorytetem na najbliższe miesiące będzie wyznaczenie strategicznych kierunków rozwoju firmy w Polsce, zintegrowane z rozwojem talentów i wzmocnieniem kompetencji pracowników.

– Wspólnie z Zespołem Ipsen Poland skupimy się na dalszym wzroście w strategicznych dla nas obszarach biznesowych i współpracy ze wszystkimi interesariuszami systemu ochrony zdrowia, aby zapewnić polskim pacjentom dostęp do najwyższych standardów opieki i nowoczesnych terapii – deklaruje nowy Dyrektor Generalny Ipsen Poland. I dodaje: – Mam świadomość, że dołączam do firmy, którą tworzą ludzie działający z pasją każdego dnia, aby poprawić sytuację pacjentów z chorobami przewlekłymi. Głęboko wierzę, że to właśnie dzięki zaangażowaniu i współdziałaniu możemy realizować ambitne cele, stawiając pacjentów w centrum wszystkiego, co robimy.

O Ipsen

Ipsen jest globalną firmą biofarmaceutyczną, skoncentrowaną na dostarczaniu innowacyjnych produktów leczniczych dla pacjentów w trzech obszarach terapeutycznych: onkologii, chorobach rzadkich i neurologii.

Portfolio Ipsen opiera się na zewnętrznych innowacjach i wspierane jest przez niemal 100-letnie doświadczenie w zakresie rozwoju oraz globalne centra w USA, Francji i Wielkiej Brytanii. Zespoły oraz międzynarodowe partnerstwa firmy umożliwiają dostarczanie leków do pacjentów w ponad 80 krajach.

Firma Ipsen jest notowana na giełdzie w Paryżu (Euronext: IPN) oraz w Stanach Zjednoczonych za pośrednictwem programu Sponsored Level I American Depositary Receipt (ADR: IPSEY).

