Jak działa algorytm Wolt? Firma publikuje raport

Każde zamówienie w aplikacji to dla sztucznej inteligencji seria tysięcy mikrodecyzji. Kto dostarczy jedzenie, w jakiej kolejności zobaczysz restauracje i ile zapłacisz za dowóz? Choć wszystko dzieje się w ułamku sekundy, Wolt przekonuje, że technologia ma wspierać, a nie zastępować ludzi. W najnowszym, czwartym już raporcie transparentności, firma szczegółowo wyjaśnia, jak działa algorytm Wolt i w jaki sposób technologia wspiera kurierów, restauracje oraz klientów. Publikacja została doceniona przez niezależną Fundację WageIndicator, która uznała podejście firmy za jedną z 25 najlepszych praktyk w globalnej gospodarce platformowej.

W 2024 roku partnerzy Wolt wygenerowali łącznie ponad 5 miliardów euro sprzedaży, co pokazuje skalę działania systemu. Firma podkreśla, że przejrzystość jest dla niej kluczową zasadą.

- Publikowanie raportu z roku na rok pokazuje, że zrozumienie działania algorytmów nie musi być zarezerwowane dla specjalistów. Wolt otwarcie tłumaczy, jak jego systemy decydują o czasie dostawy, doborze kuriera, któremu będzie ona zaproponowana czy kolejności wyników w aplikacji. Transparentność nie jest dla nas jednorazową obietnicą, tylko zasadą, którą kierujemy się na co dzień – mówi Veronika Bush, Head of Public Policy w Wolt.

Jak algorytm Wolt wpływa na zarobki kurierów?

Jedną z najczęściej dyskutowanych kwestii w gospodarce platformowej jest wpływ technologii na wynagrodzenia. Firma podkreśla, że algorytm Wolt nie decyduje, który kurier zarobi najwięcej, lecz który najefektywniej zrealizuje dane zamówienie. System, nazwany task algorithm, analizuje w czasie rzeczywistym szereg czynników, takich jak lokalizacja, dostępność dostawcy, rodzaj pojazdu czy nawet specjalne kwalifikacje potrzebne do obsługi zlecenia. Kurier otrzymuje propozycję, którą może przyjąć lub odrzucić bez żadnych negatywnych konsekwencji. Jeśli nie zareaguje w określonym czasie, zlecenie trafia do kolejnej osoby, która najlepiej pasuje do zadania.

Wpływ na zarobki kurierów mają także nowe, wdrożone w 2025 roku narzędzia, które zwiększają przejrzystość i przewidywalność dochodów.

Nowe funkcje wspierające kurierów to między innymi:

Automatyczna rekompensata: jeśli czas oczekiwania w restauracji przekroczy trzy minuty, stawka za zlecenie rośnie automatycznie.

Earnings Insights: narzędzie do szczegółowej analizy zarobków i czasu pracy.

Instant Payouts: opcja natychmiastowej wypłaty środków tuż po zakończeniu dostawy.

City Heat Maps: mapy pokazujące w czasie rzeczywistym, w których rejonach miasta jest najwięcej zamówień i praca jest najbardziej opłacalna.

Jak podaje firma, takie podejście przekłada się na wysoki poziom satysfakcji, który wśród kurierów partnerskich wynosi średnio 4,57 na 5.

Sztuczna inteligencja w służbie restauracji i klienta

Technologia Wolt ma za zadanie nie tylko optymalizować pracę kurierów, ale także tworzyć jak najlepsze doświadczenia dla klientów i wspierać rozwój partnerów restauracyjnych. System personalizacji działa podobnie jak w popularnych serwisach streamingowych – analizuje zachowania i preferencje użytkowników, by podpowiadać nowe restauracje.

Dzięki uczeniu maszynowemu algorytm Wolt samodzielnie przypisuje restauracjom popularne słowa kluczowe, na przykład „burger”, jeśli wielu użytkowników po wpisaniu tego hasła zamawia z danego lokalu. Zwiększa to widoczność partnerów w aplikacji bez potrzeby technicznej ingerencji. Jak podaje firma, w 2024 roku aż 38% współpracujących z nią lokali pozyskało nowych klientów również w swoich placówkach stacjonarnych.

Jak Wolt optymalizuje dostawy w czasie rzeczywistym?

Jedną z największych innowacji wprowadzonych przez firmę w 2024 roku jest system smart optimiser algorithm. Wcześniej za dostosowanie parametrów dostaw do lokalnych warunków odpowiadały lokalne zespoły. Nowy, samouczący się algorytm Wolt samodzielnie dostosowuje ustawienia dostaw do lokalnych warunków, reagując na korki, pogodę czy duże wydarzenia.

System oparty jest na uczeniu ze wzmocnieniem (reinforcement learning), co oznacza, że samodzielnie uczy się, jakie działania przynoszą najlepsze rezultaty. Na bieżąco optymalizuje trzy kluczowe wskaźniki: skraca czas dostawy, ogranicza liczbę spóźnień i zwiększa efektywność pracy kurierów.

Technologia w służbie człowieka

Wolt w swoim raporcie konsekwentnie podkreśla, że jego systemy nie analizują danych wrażliwych, takich jak płeć, wiek czy narodowość, co ma gwarantować uczciwe i równe traktowanie wszystkich partnerów. Regularna publikacja raportów to dla firmy sposób na budowanie zaufania i pokazanie, że platformy cyfrowe mogą funkcjonować w sposób transparentny. Wszystko pod nadzorem człowieka, który wciąż ma ostatnie słowo w kluczowych decyzjach.

