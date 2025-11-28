Va Bene Centro to trzecia lokalizacja marki w Warszawie, po Powiślu i Placu Konstytucji

Nowością jest espresso bar z włoskimi śniadaniami od rana oraz cocktail bar wieczorem

Za projekt wnętrza odpowiada studio mow.design, a ceramiczną instalację stworzyła Malwina Konopacka

Właściciele Agata Szaran i Emanuele Guidi stawiają na budowanie lokalnej społeczności i włoską gościnność

Va Bene Centro – trzecia odsłona włoskiego bistro w stolicy

Agata Szaran i Emanuele Guidi, właściciele Va Bene, otworzyli kolejny punkt w Warszawie. Nowy lokal działa w modernistycznej kamienicy przy ulicy Świętej Barbary 6/8, w samym centrum miasta. To strategiczne posunięcie pozwala marce dotrzeć do klientów z nowej dzielnicy, jednocześnie zachowując spójność z lokalizacjami na Powiślu i Placu Konstytucji.

Va Bene Centro wyróżnia się na tle pozostałych punktów marki. Od wczesnych godzin porannych można tu zamówić aromatyczne espresso, cornetto i focaccię również na wynos. W menu klasyczna pizza al taglio i pasty, które sprawdziły się w innych lokalizacjach. Wieczorem lokal zmienia charakter i funkcjonuje jako cocktail bar.

Włoski klimat i lokalna społeczność w centrum uwagi

Właściciele podkreślają znaczenie budowania relacji z okolicznymi mieszkańcami. W każdym lokalu Va Bene najważniejsza jest jakość produktów i tworzenie miejsc, gdzie ludzie mogą się spotykać i czuć jak w domu.

Tak jak w każdym Va Bene, także tutaj mamy swoją włoską społeczność dlatego właśnie włoskie rozmowy słychać nie tylko w kuchni, ale już od samego wejścia do lokalu

– mówi Emanuele Guidi.

Za kulinarne doświadczenia odpowiadają Luca Bettini zajmujący się pizzą oraz Marco Vespa specjalizujący się w pastach. Obaj są również współinwestorami nowego lokalu.

Design łączący modernizm z włoską estetyką

Projekt architektoniczny Va Bene Centro wykonało studio mow.design, duet projektantek Marty Żebrowskiej i Weroniki Król. Architektki wcześniej współpracowały z właścicielami przy tworzeniu ogródka na Powiślu.

Kamienica, w której mieści się lokal, pochodzi z końca XIX wieku. Pierwotny budynek z 1898 roku ucierpiał podczas wojny, a obecna forma powstała w ramach powojennej modernistycznej odbudowy. Beton, metal i powściągliwość modernizmu stały się punktem wyjścia dla projektantek.

Było dla nas bardzo ważne, aby wszystkie miejsca spod znaku Va Bene były ze sobą spójne, a jednocześnie miały swój unikalny charakter

– wyjaśnia Agata Szaran.

Ceramiczna instalacja jako wyróżnik nowego lokalu

Różowa elewacja budynku stała się inspiracją dla palety barw wnętrza. Wyjątkowym elementem projektu jest autorska instalacja ceramiczna Malwiny Konopackiej. Artystka stworzyła mozaikę złożoną z talerzy, misek i pater ozdobionych techniką sgrafitto.

Na ceramicznych formach pojawiają się motywy inspirowane włoską kuchnią, w tym grafiki przypominające wirujące makarony. Instalacja zamienia klatkę schodową w galerię, a niektóre elementy pełnią funkcje użytkowe jako wieszaki czy kinkiety.

Sercem lokalu jest wysoki bar w stylu espresso bar z blatem z włoskiego terrazzo i drewnianymi detalami. Wnętrze łączy surowość betonu i metalu z ciepłem drewna. Charakterystyczne wysokie ławki przy oknach zaprojektowano tak, by goście w pozycji półstojącej mogli swobodnie uczestniczyć w rozmowach.

Otwarta kuchnia jako element strategii marki

Właściciele Va Bene postawili na otwartą kuchnię, która stanowi integralną część baru i sali. Goście mogą podejść, zajrzeć za kulisy i porozmawiać z kucharzami. To rozwiązanie buduje atmosferę bliskości i autentyczności, którą właściciele cenią w swojej marce.

Va Bene Centro reprezentuje połączenie warszawskiego modernizmu z włoską gościnnością. Właściciele Agata Szaran i Emanuele Guidi konsekwentnie realizują wizję miejsc, gdzie design, smak i relacje tworzą spójną całość.

GALERIA. Va Bene Centro - reportaż z otwarcia i wnętrza lokalu