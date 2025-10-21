Targi Franczyza – kilkadziesiąt pomysłów na własną firmę

Do świadomości Polaków wyraźnie przebiła się informacja, że franczyza zwiększa szansę na sukces biznesowy. 80 proc. franczyzobiorców po 5 latach wciąż prowadzi swoje firmy, ten sam wskaźnik wynosi tylko 20 proc. dla firm prowadzonych na własną rękę, bez wsparcia franczyzy. Oznacza to, że działalność oparta na znanej marce jest bezpieczniejsza, mimo niepokojów na rynku wywołanych pandemią, wojną w Ukrainie, niepewnością polityczną, inflacją i ogólnie wzrostem cen najmu czy energii. Wskazuje na to chociażby utrzymująca się na wzroście liczba franczyzodawców. W tej chwili w Polsce funkcjonuje ponad 1800 sieci franczyzowych. Część z nich można spotkać na Targach Franczyzy, które od 23 lat przyciągają liczne grono wystawców i osób szukających pomysłu na ciekawy i sprawdzony biznes.

W ubiegłym roku podczas wydarzenia obecnych było ok. 100 marek franczyzowych oraz ok 4 tys. odwiedzających. W tegorocznej edycji swój udział zapowiedziały takie firmy jak m.in. McDonald’s, Fit+, Auchan, Carrefour, Alior Bank, Metrohouse, Drogerie Natura, PSB Mrówka, Velo Bank oraz wielu innych franczyzodawców. Targi to okazja by w jednym miejscu porozmawiać z przedstawicielami firm franczyzowych z różnych branż i z pierwszej ręki poznać zasady inwestycji w biznes franczyzowy oraz współpracy licencyjnej.

Dodatkowym źródłem wiedzy na targach będzie Forum Szkoleniowe, czyli seria wykładów o franczyzie i firmie na licencji. O biznesie franczyzowym opowiedzą eksperci ds. rynku i franczyzobiorcy popularnych marek, jak na co dzień prowadzi się działalność na licencji, jak działać, aby biznes przynosił zyski. Na targach można nie tylko znaleźć inspirację, lecz także skorzystać z fachowych porad i nawiązać bezpośredni kontakt z przedstawicielami marek.

Franczyzodawcy otwierają się na potrzeby franczyzobiorców wynikające z warunków rynkowych, ułatwiając im uruchomienie własnego biznesu. Jednym z elementów jest redukcja kwoty inwestycji wstępnej oraz gwarancja określonego pułapu przychodów albo wręcz zysku od pierwszego roku biznesu. Oferowana pomoc jednak zobowiązuje. Sieci, także nauczyły się lepiej dobierać licencjobiorców. Szukają ludzi zaangażowanych i świadomych, dla których franczyza to biznes, któremu należy się poświęcić, a nie samograj dzięki znanej marce. Więcej o franczyzie na Targach Franczyzy 23-24 października w Warszawie.