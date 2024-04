Jak uzyskać świadectwo charakterystyki energetycznej?

Faktyczne przepisy dotyczące konieczności posiadania świadectwa energetycznego weszły w życie już w 2009 roku, dopiero teraz wprowadzane są jednak sankcje za niedopilnowanie tego obowiązku. Czym jest świadectwo charakterystyki energetycznej i do czego służy?

- Świadectwo energetyczne budynku to dokument, który możemy najprościej określić zbiorem informacji o charakterystyce efektywności energetycznej budynku lub jego części. Może być wystawione dla całego budynku, np. jednorodzinnego, wielorodzinnego lub innej kategorii, a także dla jego części, np. lokalu mieszkalnego czy użytkowego. Jeśli chodzi o zbiór informacji, które zawarte są w takim świadectwie są to oczywiście podstawowe dane, jak informacje o przeznaczeniu budynku, czy jego danych lokalizacyjnych. Dalej przechodzimy już do informacji typowo przeznaczonych, czyli wskaźników zużycia energii pierwotnej, energii użytkowej i końcowej, procentowego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, czy też jednostkowego wskaźnika produkcji dwutlenku węgla. Właśnie te wskaźniki określają nam efektywność energetyczną budynku i mówią wszystko o tym jakiej klasy jest taki budynek czy jego część – tłumaczy Szymon Darznik, ekspert ds. nieruchomości, właściciel Inwestycjenacyprze.pl.

Jaki jest cel wprowadzenia nowych przepisów?

Nowelizacje ustaw, czy wprowadzanie nowych zapisów w zakresie prawa energetycznego łączą się przede wszystkim z nakładanymi przez Unię Europejską nowymi przepisami, czy pakietami takimi jak Fit for 55, których celem jest walka ze zmianą klimatu. - To wszystko ma prowadzić do tego, aby w sprawny sposób można było zarządzać tym, co dzieje się w danym państwie, na jakim jest ono poziomie energetycznym, czy emisyjnym. Dzięki temu łatwiej będzie można później rozliczać dane rządy, dane władze, z tego na jakim etapie zaawansowania są wprowadzane zmiany i prace – mówi Krystian Ziółkowski, ekspert ds. nieruchomości, właściciel Inwestycjenacyprze.pl.

Ile kosztuje świadectwo energetyczne? Jakie kary za brak dokumenty?

Świadectwo charakterystyki energetycznej wystawić mogą tylko osoby i firmy, które uzyskały specjalne uprawnienia. Będą to najczęściej architekci, inżynierowie, czy firmy budowlane. Koszt audytu różni się znacząco w zależności od regionu Polski oraz wybranego usługodawcy, eksperci przyjmują jednak średnią cenę ok. 500 zł za 300m2. Świadectwo ważne jest przez 10 lat lub do momentu remontu ingerującego w charakterystykę energetyczną budynku, np. zakładającego wymianę okien lub źródła ciepła.

Co grozi nam za niewykonanie audytu? Wedle nowych przepisów za brak świadectwa charakterystyki energetycznej może grozić kara nawet do 5 000 zł. Odpowiedzialność finansową mają ponosić również audytorzy sporządzający świadectwa w oparciu o nieprawdziwe dane.

Wyjątki i zwolnienia – kto nie potrzebuje świadectwa energetycznego?

Eksperci wyznaczają sześć grup zwolnionych z obowiązku posiadania świadectwa charakterystyki energetycznej lub bezpośrednio wyjętych spod ustawy:

właściciele budynków wpisanych do Krajowego Rejestru Zabytków

właściciele budynków wykorzystywanych jako miejsca kultu religijnego

właściciele budynków gospodarczych i przemysłowych niewyposażonych w instalacje zużywające energię, z wyłączeniem oświetlenia

właściciele budynków mieszkalnych przeznaczonych do użytkowania nie dłużej niż

4 miesiące w ciągu roku

właścicieli budynków wolnostojących o powierzchni użytkowej do 50m2

właścicieli gospodarstw rolnym o wskaźniku energii pierwotnej nie wyższym niż

50 kilowatogodzin na m2

