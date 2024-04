Mieszkanie na Start. Dwa rodzaje dopłat do kredytów do wyboru [SZCZEGÓŁY]

Rząd ukrył listę importerów zboża z Ukrainy! Co się stało?

Jak czytamy w materiale program "bezpieczny kredyt mieszkaniowy #NaStart" ma wystartować w 2024 roku. Ministerstwo Rozwoju i Technologii podkreśla, że materiały dotyczące programu Mieszkanie na start są założeniami projektu, które zostały przekazane do uzgodnień międzyresortowych.

W ramach programu możemy wziąć kredyt hipoteczny na budowę domu, lub kupno nieruchomości na własne cele mieszkaniowe. Co ciekawe, mamy również możliwość wybrania kredytu konsumenckiego (wtedy dom/mieszkanie nie jest naszym "zastawem"), ale jedynie na wkład mieszkaniowy we spółdzielni mieszkaniowej, lub partycypację w SIM/TBS. W przypadku kredytu konsumenckiego na cele mieszkaniowe nie obowiązuje limit wieku do skorzystania z programu (dla singli wynosi 35 lat).

Kredyt hipoteczny w programie możemy dostać co najmniej na 15 lat (bez górnego limitu), lub na 5 lat w przypadku udzielanego jako kredyt konsumencki, ale wtedy czas kredytowania nie może być dłuższy niż 15 lat.

Dopłaty do kredytu w przypadku hipoteki dotyczą 120 pierwszych, spłacanych zgodnie z harmonogramem rat kapitałowo-odsetkowych. W przypadku kredytu konsumenckiego, dopłaty obowiązują do pierwszych 60 rat.

Co się stanie, gdy skończy się 10-letni okres obniżonego oprocentowania? Jak czytamy, na wysokość raty będzie miało wpływ kilka czynników, takich jak pierwotny okres finansowania (im krótszy, tym większa część kapitału zostanie spłacona przed kredytobiorcę), czy aktualny poziom stop procentowych. Resort podkreśla, że bank dokonując oceny zdolności kredytowej kredytobiorcy w dniu udzieleniu finansowania będzie musiał uwzględnić cały okres spłaty kredytu.

Jaki maksymalny kredyt na Mieszkanie na start?

Maksymalna kwota kredytu z programu zależy od wielkości gospodarstwa domowego. Tym samym maksymalna wysokość kredytu wynosi:

dla 1-osobowego gospodarstwa domowego 200 tys. zł (limit dla singli do 35. roku życia),

dla 2-osobowego 400 tys. zł,

dla 3-osobowego 450 tys. zł,

dla 4-osobowego 500 tys. zł,

dla 5-osobowego 600 tys. zł.

W liczbę osób wliczają się dzieci, więc 2-osobowym gospodarstwem domowym może być zarówno samotny rodzic z dzieckiem, jak i para bez dziecka. Kredyt można wziąć również np. z mamą, lub siostra jeśli prowadzi się wspólnie gospodarstwo domowe. Warto jednak podkreślić, że w takiej sytuacji obie osoby będą współwłaścicielami nieruchomości, a ich udział w niej musi być równy (lub być współwłasnością łączną).

Przy tym kwota maksymalnego kredytu nie jest maksymalną kwotą, za którą można kupić mieszkanie, takowej w programie nie ustalono, tak samo jak nie ma kwoty maksymalnego limitu wkładu własnego. Możemy więc wnieść wkład własny wysokości np. 200 tys. zł i jako singiel dostać preferencyjny kredyt wysokości 200 tys. zł, tym samym kupując mieszkanie za 400 tys. zł. W trakcie trwania kredytu możemy również nadpłacić kredyt. Ponadto można skorzystać z gwarancji BGK na wkład własny, jeśli sami takiego nie posiadamy. Kredyt może obejmować także wykończenie nieruchomości, którą kupujemy w ramach programu.

Jak wysokie jest oprocentowanie w "bezpiecznym kredycie mieszkaniowym #NaStart"? To zależy od tego ile mamy dzieci (oprocentowanie jest stałe):

1,5 proc. (brak dzieci)

(brak dzieci) 1 proc. (w gospodarstwie domowym jest jedno dziecko)

(w gospodarstwie domowym jest jedno dziecko) 0,5 proc. (w gospodarstwie domowym jest dwoje dzieci)

(w gospodarstwie domowym jest dwoje dzieci) 0 proc. (w gospodarstwie domowym jest troje, albo więcej dzieci)

Pojawienie się kolejnego dziecka nie zmienia wysokości dopłat do kredyt, liczy się ile mamy dzieci w gospodarstwie domowym w dniu zaciągnięcia kredytu.

Kto może wziąć preferencyjny kredyt Mieszkanie na start?

Kredyt możemy wziąć na realizację swoich potrzeb mieszkaniowych (mieszkania nie będzie można wynająć w ciągu 10 lat, ani też sprzedać na czas kredytowania). Z programu nie skorzystają również osoby, które mają już nieruchomość mieszkalną. Jest jednak wyjątek związany z dziedziczeniem:

- Z kredytu mieszkaniowego #naStart będzie mógł skorzystać kredytobiorca, która posiada lub posiadał prawo własności do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego albo domu jednorodzinnego (lub spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu) nabyte w drodze dziedziczenia lub darowizny w udziale nie wyższym niż 50 proc., a lokal ten albo dom nie są przez nich zamieszkiwane od co najmniej 12 miesięcy - pisze resort rozwoju.

Możliwe będzie skorzystanie z Mieszkania na start, jeśli kredytobiorca w przeszłości miał udziały w nieruchomości mieszkalnej, ale zbył je w drodze darowizny na rzecz osoby, która nie wchodziła w skład jego gospodarstwa domowego. Z programu skorzystają także osoby, które posiadają, lub posiadały prawo do nie więcej niż jednego lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego, wobec którego wydano nakaz rozbiórki, czy zakaz użytkowania. Również garaże/lokale usługowe i działki/działki z domem letniskowym nie są przeszkodą w skorzystaniu z programu.

Problemem nie będzie zaciągnięcie kredytu na dokończenie budowy domu, bo działka z rozpoczętą budową nie stanowi nieruchomości mieszkalnej.

Limity w Mieszkaniu na start

Do tego dochodzi limit maksymalnej powierzchni, po którego przekroczeniu zmniejszają się dopłaty. Limit nie obowiązuje w przypadku budowy własnego domu, w przypadku mieszkań/kupna domu w przypadku jednoosobowego gospodarstwa domowego limit wynosi 50 m kw. i jest podwyższony o 25 m. kw.

- Wysokość dopłaty do rat kredytu mieszkaniowego #naStart udzielonego jako kredyt hipoteczny pomniejsza się o 50 zł za każdy m2 przekroczenia. Limit ten określany będzie sumą liczby 25 i iloczynu liczby 25 oraz liczby członków gospodarstwa domowego kredytobiorcy (wzór: 25 + 25 x liczba os.). Dla jednoosobowego gospodarstwa domowego tak rozumiany kalkulacyjny limit powierzchniowy określono na poziomie 50 m2 i jest on podwyższony o 25 m2 za każdego kolejnego członka gospodarstwa domowego - czytamy w materiale ministerstwa.

Ministerstwo nie podało jeszcze limitów powierzchni, można jednak wnioskować, że będą uzależnione od ilości osób w gospodarstwie domowym.

Ponadto w dużych miastach (powyżej 300 tys. mieszkańców) i miastach wojewódzkich, w których ogłoszona przez wojewodę wartość odtworzenia 1 metra kw. lokalu jest wyższa o 25 proc. niż wartość w całym kraju (obecnie to np. Gdańsk, Poznań, Kraków, Wrocław), maksymalna kwota kredytu objęta dopłatami i limit dochodu brutto będą wyższe o 10 proc. Gdy wartość będzie wyższa o 50 proc. limit kredytu i dochodów zwiększany jest o 50 proc. (obecnie w Warszawie).

- Wynika to ze specyfiki polskiego rynku mieszkaniowego, na którym ceny mieszkań w pojedynczych lokalizacjach znacząco odbiegają od średniej. Wprowadzenie korekty dla tych rynków, pozwoli kupić na nich mieszkanie z nowym kredytem przy podobnej atrakcyjności względem oferty rynkowej jak w reszcie kraju - czytamy w materiale ministerstwa.

Do tego obowiązuje limit dochodowy. Dochód jest uśredniany na bazie zarobków kredytobiorcy z ubiegłego roku (przeciętny miesięczny dochód) osiągnięty łącznie przez osoby będące w gospodarstwie domowym.

7 tys. zł netto dla 1-osobowego gospodarstwa domowego,

13 tys. zł netto dla 2-osobowego gospodarstwa domowego,

16 tys. zł netto dla 3-osobowego gospodarstwa domowego,

19,5 tys. zł netto dla 4-osobowego gospodarstwa domowego,

23 tys. zł netto dla 5-osobowego i większego gospodarstwa domowego.

W wypadku przekroczenia tego limitu dalej można skorzystać z preferencyjnego kredytu, ale kwota dopłaty do rat kredytu zostanie zmniejszona o 50 proc. przekroczenia wskazanego limitu dochodowego (w przypadku singla o 25 proc.).

Z Mieszkania na start będą wykluczone również osoby, które skorzystały wcześniej z programu "Mieszkanie dla młodych", "Bezpieczny kredyt 2 proc.", z wyjątkiem rodzin z co najmniej trójką dzieci, które chcą wymienić nieruchomość na większą.

