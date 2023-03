Darowizną w gotówce zainteresuje się skarbówka? Jest nowa uchwała Naczelnego Sądu Administracyjnego

Podatek od darowizny. naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę

Naczelny Sąd Administracyjny wydał uchwałę dotyczącą opodatkowania darowizn. Wynika z niej, że "jeśli pieniądze były dawane z ręki do ręki, to, nawet gdy obdarowany wpłaci je na swoje konto, musi zapłacić od nich podatek. By darowizna była zwolniona z podatku musi być udokumentowana". Orzeczenie to zostało uchwalone wbrew stanowiskom Rzecznika Praw Obywatelskich i Prokuratora Generalnego.

Darowizny przekazywane najbliższej rodzinie (dzieciom, małżonkom, wnukom itp.) są zwolnione z podatku, jeżeli spełnią dwa warunki określone w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn:

obdarowany zawiadomi naczelnika urzędu skarbowego o otrzymaniu darowizny w ciągu sześciu miesięcy od dnia otrzymania pieniędzy

otrzymanie pieniędzy zostanie udokumentowane "dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym".

Jak przypomina portal Business Insider, jeżeli darowizna nie przekracza 10 434 zł w okresie pięciu lat nie podlega opodatkowaniu. Komplikacje pojawiają się jednak przy przekazywaniu wyższych kwot.

Brak jednolitego rozstrzygania. RPO interweniował w Ministerstwie Finansów

W związku z brakiem jednolitego rozstrzygania tego typu spraw, Rzecznik Praw Obywatelskich złożył wniosek do NSA o wydanie uchwały uprzednio interweniując w tej sprawie w Ministerstwie Finansów. W resorcie finansów wystosował apel o doprecyzowanie przepisów lub zmianę na korzyść dla podatników interpretacji dokonywanych przez urzędy skarbowe. Jak przytacza Business Insider, Ministerstwo podkreśliło, że "nie zmieni przepisów, dopóki nie będzie przełomu w orzecznictwie sądów".

"RPO zwracał uwagę, że część sądów orzekała, że darowiznę można udokumentować jedynie przelewem na konto w banku, SKOK lub przekazem pocztowym. Innymi słowy, nie można darować pieniędzy w gotówce, nawet jeśli obdarowany wpłaci ją na swoje konto w banku. Tak przekazana darowizna nie jest zwolniona z podatku od spadków i darowizn na podstawie art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn. Zgodnie jednak z drugą linią orzeczniczą ojciec może darować gotówkę synowi, a ten może ją wpłacić na swoje konto bankowe i skorzystać ze zwolnienia z podatku od spadków i darowizn. Słowem, przelew z konta na konto nie jest niezbędny" - przytacza Business Insider.

Końcowe stanowisko rzecznika Praw Obywatelskich brzmiało, że "darczyńca może przekazać obdarowanemu pieniądze w formie gotówki, jeśli ten wpłaci pieniądze na własne konto. Jest to bowiem jedynie techniczny aspekt wykonania darowizny". prokuratura Krajowa podkreśliła przyłączając się do stanowiska RPO, że " podatnicy powinni korzystać w takiej sytuacji ze zwolnienia z podatku".

Uchwała ws. darowizny. NSA z decyzją odmienną od stanowiska RPO i Prokuratury Krajowej

Naczelny sąd Administracyjny nie zgodził się z powyższymi stanowiskami i przyjął odmienną uchwałę. "Wyrażenie użyte w art. 4a ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od spadków i darowizn: "w przypadku gdy przedmiotem nabycia tytułem darowizny lub polecenia darczyńcy są środki pieniężne — udokumentują ich otrzymanie dowodem przekazania na rachunek płatniczy nabywcy, na jego rachunek, inny niż płatniczy, w banku lub spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej lub przekazem pocztowym" należy rozumieć w ten sposób, że warunkiem wystarczającym do skorzystania ze zwolnienia podatkowego, uregulowanego w tym przepisie, jest udokumentowanie dokonania przekazania środków pieniężnych we wskazany w tym przepisie sposób przez darczyńcę na rzecz obdarowanego" - przytacza "BI".

Z uchwały NSA wynika, że to darczyńca musi udowodnić, że przekazał darowiznę obdarowanemu a jeśli darczyńca wpłaci pieniądze na swoją rzecz, to nie jest to umowa darowizny. W związku z tym aby skorzystać ze zwolnienia podatkowego, darczyńca musi udokumentować dokonanie przekazania pieniędzy. Aby skorzystać ze zwolnienia z podatku dla członków najbliższej rodziny i uniknąć problemów najlepiej zrobić przelew z konta darczyńcy na konto obdarowanego. W celu przekazania gotówki - warto wybrać opcję przekazu pocztowego.

